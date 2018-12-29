toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону, Брайтон обіграв Евертон: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

19:01 324 Читать на русском
Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону, Брайтон обіграв Евертон: 20-й тур АПЛ, матчі суботи
Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3 / Твіттер ФК Вулверхемптон

В рамках 20 туру АПЛ Ньюкасл та Уотфорд розійшлись миром, Кардіфф вирвав перемогу в Лестера, Фулхем здолав Хаддерсфілд.

Чемпіонат Англії 2018/19, 20 тур

Брайтон – Евертон – 1:0

Гол: Локадія, 59

Лестер – Кардіфф – 0:1

Гол: Камараса, 90+2

Нереалізований пенальті: Меддісон, 75

Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3

Голи: Кейн, 22 Болі, 72, Хіменес, 84, Кошта, 87

Уотфорд – Ньюкасл – 1:1

Голи: Дукуре, 82 – Рондон, 29

Фулхем – Хаддерсфілд – 1:0

Гол: Мітровіч, 90+1

Нереалізований пенальті: Камара, 81

Брайтон несподівано обіграв Евертон. Команди проводили рівний матч, однак забити вдалось Брайтону, Локадія вдало зіграв на добиванні.

Кардіфф вирвав перемогу в Лестера. "Лисиці" володіли ініціативою весь матч і мали стовідсоткову можливість вийти вперед, однак Меддісон не реалізував пенальті. Кардіфф покарав господарів за це, Камараса в компенсований час приніс перемогу валлійцям.

Вулверхемптон одержав вольову перемогу над Тоттенхемом. Рахунок відкрив Кейн в середині першого тайму з передачі Сон Хин Міна, але по перерві "вовки" перевернули гру. Болі після подачі з кутового зрівняв рахунок, а під завісу матчу Хіменес та Кошта принесли переконливу перемогу Вулверхемптону.

Уотфорд та Ньюкасл розійшлись нічиєю. Рондон вивів "сорок" вперед в рахунку і після цього Уотфорд захопив ініціативу в матчі. Забити ніяк не вдавалось аж до 82 хвилини, коли Дукуре врятував перемогу для "шершнів".

Фулхем вирвав перемогу в Хаддерсфілда. У битві аутсайдерів сильнішим виявився Фулхем. Щоправда забити вдалось лише в компенсований час, гол на рахунку Мітровіча. Камара міг забити раніше, але не зумів реалізувати пенальті.

Завдяки своїй перемозі Вулверхемптон набрав 29 очок і піднявся на 7 місце, Тоттенхем лишився на 2 позиції з 45 пунктами. Брайтон з 25 очками лишився тринадцятим, Евертон з 27 заліковими балами розташувався на 10 позиції. Кардіфф набрав 18 очок і піднявся на 16 місце, Лестер залишився восьмим. Фулхем набрав 14 очок і піднявся на 18 позицію, Хаддерсфілд з 10 пунктами замикає турнірну таблицю.

Англія20 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Вулверхемптон: Субота 29 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 3
Вулверхемптон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Тоттенхем - Вулверхемптон Тоттенхем Тоттенхем Вулверхемптон Вулверхемптон Брайтон - Евертон Лестер Сіті - Кардіфф Уотфорд - Ньюкасл Фулхем - Хаддерсфілд Ньюкасл Ньюкасл Фулхем Фулхем Евертон Евертон Кардіфф Кардіфф Лестер Сіті Лестер Сіті Уотфорд Уотфорд Брайтон Брайтон Хаддерсфілд Хаддерсфілд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ
    Англія — 19:23601 Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ
40
хв
Мілан
21:30
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук