Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону, Брайтон обіграв Евертон: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 20 туру АПЛ Ньюкасл та Уотфорд розійшлись миром, Кардіфф вирвав перемогу в Лестера, Фулхем здолав Хаддерсфілд.
Чемпіонат Англії 2018/19, 20 тур
Брайтон – Евертон – 1:0
Гол: Локадія, 59
Лестер – Кардіфф – 0:1
Гол: Камараса, 90+2
Нереалізований пенальті: Меддісон, 75
Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3
Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 84, Кошта, 87
Уотфорд – Ньюкасл – 1:1
Голи: Дукуре, 82 – Рондон, 29
Фулхем – Хаддерсфілд – 1:0
Гол: Мітровіч, 90+1
Нереалізований пенальті: Камара, 81
Брайтон несподівано обіграв Евертон. Команди проводили рівний матч, однак забити вдалось Брайтону, Локадія вдало зіграв на добиванні.
Кардіфф вирвав перемогу в Лестера. "Лисиці" володіли ініціативою весь матч і мали стовідсоткову можливість вийти вперед, однак Меддісон не реалізував пенальті. Кардіфф покарав господарів за це, Камараса в компенсований час приніс перемогу валлійцям.
Вулверхемптон одержав вольову перемогу над Тоттенхемом. Рахунок відкрив Кейн в середині першого тайму з передачі Сон Хин Міна, але по перерві "вовки" перевернули гру. Болі після подачі з кутового зрівняв рахунок, а під завісу матчу Хіменес та Кошта принесли переконливу перемогу Вулверхемптону.
Уотфорд та Ньюкасл розійшлись нічиєю. Рондон вивів "сорок" вперед в рахунку і після цього Уотфорд захопив ініціативу в матчі. Забити ніяк не вдавалось аж до 82 хвилини, коли Дукуре врятував перемогу для "шершнів".
Фулхем вирвав перемогу в Хаддерсфілда. У битві аутсайдерів сильнішим виявився Фулхем. Щоправда забити вдалось лише в компенсований час, гол на рахунку Мітровіча. Камара міг забити раніше, але не зумів реалізувати пенальті.
Завдяки своїй перемозі Вулверхемптон набрав 29 очок і піднявся на 7 місце, Тоттенхем лишився на 2 позиції з 45 пунктами. Брайтон з 25 очками лишився тринадцятим, Евертон з 27 заліковими балами розташувався на 10 позиції. Кардіфф набрав 18 очок і піднявся на 16 місце, Лестер залишився восьмим. Фулхем набрав 14 очок і піднявся на 18 позицію, Хаддерсфілд з 10 пунктами замикає турнірну таблицю.