Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону, Брайтон обіграв Евертон: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 20 туру АПЛ Ньюкасл та Уотфорд розійшлись миром, Кардіфф вирвав перемогу в Лестера, Фулхем здолав Хаддерсфілд.

Чемпіонат Англії 2018/19, 20 тур

Брайтон – Евертон – 1:0

Гол: Локадія, 59

Лестер – Кардіфф – 0:1

Гол: Камараса, 90+2

Нереалізований пенальті: Меддісон, 75

Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3

Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 84, Кошта, 87

Уотфорд – Ньюкасл – 1:1

Голи: Дукуре, 82 – Рондон, 29

Фулхем – Хаддерсфілд – 1:0

Гол: Мітровіч, 90+1

Нереалізований пенальті: Камара, 81

Брайтон несподівано обіграв Евертон. Команди проводили рівний матч, однак забити вдалось Брайтону, Локадія вдало зіграв на добиванні.

Кардіфф вирвав перемогу в Лестера. "Лисиці" володіли ініціативою весь матч і мали стовідсоткову можливість вийти вперед, однак Меддісон не реалізував пенальті. Кардіфф покарав господарів за це, Камараса в компенсований час приніс перемогу валлійцям.

Вулверхемптон одержав вольову перемогу над Тоттенхемом. Рахунок відкрив Кейн в середині першого тайму з передачі Сон Хин Міна, але по перерві "вовки" перевернули гру. Болі після подачі з кутового зрівняв рахунок, а під завісу матчу Хіменес та Кошта принесли переконливу перемогу Вулверхемптону.

Уотфорд та Ньюкасл розійшлись нічиєю. Рондон вивів "сорок" вперед в рахунку і після цього Уотфорд захопив ініціативу в матчі. Забити ніяк не вдавалось аж до 82 хвилини, коли Дукуре врятував перемогу для "шершнів".

Фулхем вирвав перемогу в Хаддерсфілда. У битві аутсайдерів сильнішим виявився Фулхем. Щоправда забити вдалось лише в компенсований час, гол на рахунку Мітровіча. Камара міг забити раніше, але не зумів реалізувати пенальті.

Завдяки своїй перемозі Вулверхемптон набрав 29 очок і піднявся на 7 місце, Тоттенхем лишився на 2 позиції з 45 пунктами. Брайтон з 25 очками лишився тринадцятим, Евертон з 27 заліковими балами розташувався на 10 позиції. Кардіфф набрав 18 очок і піднявся на 16 місце, Лестер залишився восьмим. Фулхем набрав 14 очок і піднявся на 18 позицію, Хаддерсфілд з 10 пунктами замикає турнірну таблицю.