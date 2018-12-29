toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Форвард Німа Аліуї – головна трансферна ціль Динамо, – Le360 Sport

21:16 2176 Читать на русском
Форвард Німа Аліуї – головна трансферна ціль Динамо, – Le360 Sport
Рашид Аліуї / соцмережі

Київський клуб націлився на форварда Німа Рашида Аліуї.

Нападник французького Німа Рашида Аліуї став пріорітетним варіантом для Динамо під час роботи на трансферному ринку в січні, інформує Le360 Sport.

Динамо веде перемовини з двома форвардами

Повідомляються, що у Динамо вважають, що саме цей форвард буде тим гравцем, якого так довго шукає київський клуб.

Контракт марокканця з Німом чинний до кінця цього сезону, тому цілком ймовірно, що французький клуб захоче продати Рашида вже цієї зими, щоб отримати за нього хоч якісь кошти.

До слова, раніше "динамівці" цікавились нападником Віллем ІІ Франом Солем, але трансфер малоймовірний через фінансові апетити нідерландського клубу.

Новий форвард для Динамо – "наступник Рауля" в Реалі, який здолав рак і природжений бути найкращим бомбардиром

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Рашид Аліуї Рашид Аліуї Нім Нім Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік
    Італія — 17:052216 Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік
14
год
:
39
хв
Крістал Пелас
14:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук