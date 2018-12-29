Форвард Німа Аліуї – головна трансферна ціль Динамо, – Le360 Sport

Київський клуб націлився на форварда Німа Рашида Аліуї.

Нападник французького Німа Рашида Аліуї став пріорітетним варіантом для Динамо під час роботи на трансферному ринку в січні, інформує Le360 Sport.

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Повідомляються, що у Динамо вважають, що саме цей форвард буде тим гравцем, якого так довго шукає київський клуб.

Контракт марокканця з Німом чинний до кінця цього сезону, тому цілком ймовірно, що французький клуб захоче продати Рашида вже цієї зими, щоб отримати за нього хоч якісь кошти.

До слова, раніше "динамівці" цікавились нападником Віллем ІІ Франом Солем, але трансфер малоймовірний через фінансові апетити нідерландського клубу.

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