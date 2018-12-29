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Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

22:00 1135 Читать на русском
Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Арсенал – 5:1 / ФК Ліверпуль

Ліверпуль розгромив Арсенал у 20 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Арсенал.

АПЛ, 20 тур

Ліверпуль – Арсенал – 5:1

Голи: Фірміно, 14, 16, 65 (пен), Мане, 32, Салах, 45+2 (пен) – Мейтленд-Найлс, 10

Ліверпуль розгромив Арсенал завдяки хет-трику Фірміно

Ліверпуль у центральному матчі 20 туру вдома приймав Арсенал. Мерсисайдці після швидкого пропущеного м'яча від Мейтленда-Найлса моментально відповіли дублем Роберто Фірміно після помилок захисників "канонірів". Ще в першому таймі Садьйо Мане та Мохамед Салах встигнули засмутити Бернда Лєно.

У другій половині зустрічі команди обмежились голом Фірміно з пенальті. Таким чином, бразилець оформив хет-трик.

Ліверпуль після 20 турів має 54 очки і впевнено лідирує в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Арсенал на 5 позиції з 38 пунктами.

Англія20 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Арсенал: Субота 29 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
5 : 1
Арсенал
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Теги
Англія Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Арсенал Арсенал Арсенал АПЛ
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