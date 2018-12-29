Шальке готовий відпустити Коноплянку – українець може покинути клуб у січні

"Кнаппен" будуть продавати своїх гравців під час зимового трансферного вікна. Коноплянка – один із перших у списку на продаж.

Український півзахисник, який давно не демонструє переконливої гри у складі Шальке, може бути проданий вже взимку.

"Кнаппен" прагнуть розвантажити зарплатну відомість клубу і готові розглянути пропозиції щодо Коноплянки, який отримує 5 млн євро на рік. У Німеччині вважають, що перехід українця – один із найгірших трансферів генерального директора Шальке Крістіана Хайделя.

Фани освистують команду, назріває повстання проти тренера – Шальке Коноплянки має серйозні проблеми

За словами наставника гельзенкірхенців Доменіко Тедеско, клуб буде продавати футболістів під час зимового трансферного вікна. Керманич Шальке переконаний, що в команді необхідно скоротити кількість виконавців, які не отримують достатньої ігрової практики, натомість мають чималу зарплатню, повідомляє Sport.sky.de.

У поточному сезоні Євген зіграв у складі німецької команди 14 матчів, здебільшого виходивши з лави для запасних.

Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають