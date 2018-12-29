toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шальке готовий відпустити Коноплянку – українець може покинути клуб у січні

20:37 69 Читать на русском
Шальке готовий відпустити Коноплянку – українець може покинути клуб у січні
Євген Коноплянка / Фото: соцмережі

"Кнаппен" будуть продавати своїх гравців під час зимового трансферного вікна. Коноплянка – один із перших у списку на продаж.

Український півзахисник, який давно не демонструє переконливої гри у складі Шальке, може бути проданий вже взимку.

"Кнаппен" прагнуть розвантажити зарплатну відомість клубу і готові розглянути пропозиції щодо Коноплянки, який отримує 5 млн євро на рік. У Німеччині вважають, що перехід українця – один із найгірших трансферів генерального директора Шальке Крістіана Хайделя.

Фани освистують команду, назріває повстання проти тренера – Шальке Коноплянки має серйозні проблеми

За словами наставника гельзенкірхенців Доменіко Тедеско, клуб буде продавати футболістів під час зимового трансферного вікна. Керманич Шальке переконаний, що в команді необхідно скоротити кількість виконавців, які не отримують достатньої ігрової практики, натомість мають чималу зарплатню, повідомляє Sport.sky.de.

У поточному сезоні Євген зіграв у складі німецької команди 14 матчів, здебільшого виходивши з лави для запасних.

Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають

Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Трансфери Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Шальке Шальке Німеччина Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Мілан
21:30
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук