Лаціо розписав нічию з Торіно, Аталанта розгромила Сассуоло: 19-й тур Серії А, матчі суботи

В рамках 19-го туру чемпіонату Італії Аталанта знищила Сассуоло, Рома перемогла Парму, Інтер здобув мінімальну звитягу над Емполі, Лаціо зіграв внічию з Торіно, К'єво мінімально здолав Фрозіноне, Удінезе переграв Кальярі, а Дженоа та Фіорентина голів не забивали.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 19-й тур

Дженоа – Фіорентина – 0:0

К'єво – Фрозіноне – 1:0

Голи: Джаккеріні, 76

Лаціо – Торіно – 1:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 62 – Белотті, 45+3 (пен)

Парма – Рома – 0:2

Голи: Крістанте, 58, Ундер, 75

Сассуоло – Аталанта – 2:6

Голи: Дункан, 54, 57 – Сапата, 19, Гомес, 42, Ілічіч, 75, 87, 90+1

Удінезе – Кальярі – 2:0

Голи: Пузетто, 39, Бехрамі, 57

Емполі – Інтер – 0:1

Голи: Кейта, 72

Лаціо на своєму полі приймав Торіно, зустрівшись протягом першого тайму з великими труднощами. Гості були явно гострішими, вже на 17-й хвилині перевіривши на міцність поперечину воріт Стракоші, а у компенсований час вони провели атаку, в якій передачу у власному штрафному рукою перервав Ачербі – арбітр призначив пенальті, а Белотті його впевнено реалізував. Втім, після перерви "орли" увімкнули повні оберти та відігралися зусиллями Мілінковіча-Савіча, який на 62-й хвилині красивим ударом з-за меж штрафного влучив у ліву дев'ятку – 1:1. Надалі команди провели декілька небезпечних ударів по воротах один одного, але відзначитись бодай ще одним голом так і не змогли.

Інтер відкатав дуже непростий виїзд до Емполі, який чинив спротив протягом всього матчу. У першому таймі господарі досить ефективно стримували суперника, не давши міланцям створити чогось особливо небезпечного. На старті другого тайму зміг відзначитися Бальде Кейта, однак його гол відмінили через офсайд. Емполі міг забити на 56-й хвилині, але удар Капуто з-під самої поперечини витягнув Хандановіч – а ще через 16 хвилин Інтер таки вийшов уперед зусиллями Кейта, якому вдався дещо неоковирний, але неймовірно точний постріл з меж штрафного під ліву штангу. Цей гол, на превеликий жаль для Емполі, виявився єдиним у зустрічі.

У паралельних зустрічах Аталанта розбомбила Сассуоло (2:6), хоча до 75-ї хвилини підопічні Де Дзербі були в одному м'ячі від того, щоб забити третій гол і порівнятись з гостями – всі мрії зруйнував хет-трик Ілічіча за 16 хвилин. У битві аутсайдерів К'єво зумів скористатися чисельною перевагою після червоної картки Капуано, здобувши мінімальну перемогу над Фрозіноне. Удінезе впевнено розбив Кальярі (2:0), Рома завдяки голам Крістанте та Ундера переграла Парму (0:2), а у матчі між Дженоа та Фіорентиною була зафіксована суха нічия.

Таким чином, Інтер набрав 39 очок та залишився на третій позиції. Лаціо з 32 заліковими балами замикає зону ЛЧ, а Рома, маючи на два менше, йде слідом за "орлами". Аталанта з 28 пунктами йде на сьомій сходинці, Торіно з 27 – на дев'ятій, Фіорентина з 26 перебуває на десятій, а Сассуоло та Парма, маючи по 25, знаходяться на одинадцятій та дванадцятій позиціях відповідно. Кальярі та Дженоа займають тринадцяте-чотирнадцяте місця, маючи по 20 очок, а в Удінезе лише 18 – саме тому фріульці на п'ятнадцятому. Емполі залишився перед зоною вильоту, а К'єво від передостаннього Фрозіноне тепер відділяють лише 2 залікових бали.