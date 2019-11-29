Головні новини футболу 28 листопада: Динамо поступилось Мальме, Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 листопада.

Ліга Європи

Динамо у драматичному матчі поступилось Мальме і ускладнило собі завдання виходу в плей-офф Ліги Європи. Головний тренер киян прокоментував гру своїх підопічних. Вашій увазі відео голепаду у матчі Мальме – Динамо.

Олександрія програла Вольфсбургу та втратила шанси на єврокубкову весну. Футбол 24 підготував для вас відеоогляд зустрічі підопічних Шарана. Сам тренер після матчу залишився задоволений діями своїх підопічних.

Український тренер з Астаною зумів переграти Манчестер Юнайтед, а команда Реброва зіграла унічию та зберегла шанси на вихід у плей офф ЛЄ.

Світ

Форвард Барселони зазнав важкої травми та вилетів до кінця року.

Минув рік з дня авіакатастрофи з бразильським клубом Шапекоенсе. Футбол 24 зібрав для вас інформацію про долі футболістів, яким вдалось вижити у цій трагедії.

Легендарний англійський форвард Вейн Руні офіційно повернувся на Туманний Альбіон у футболці нового клубу.

Україна

Збірна України втратила кілька позицій в оновленому рейтингу ФІФА.

Сестра одізного екс-форварда Динамо Артема Мілевського дала ексклюзивне інтерв'ю для Футбол 24, де розповіла цікаві деталі з життя колишнього нападника збірної України.

Карпати можуть припинити своє існування, клуб звернувся за допомогою до міського голови Львова.