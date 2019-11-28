Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

"Синьо-жовті" після листопадових поєдинків погіршили своє становище у рейтингу ФІФА.

Міжнародна федерація футболу оприлюднила новий рейтинг збірних. У порівнянні з жовтневим реєстром "синьо-жовті" опустились на два щаблі і тепер посідають 24-ту сходинку. Нагадаємо, у останніх двох матчах українці у товариській зустрічі переграли Естонію (1:0) та зіграли унічию у відборі до Євро-2020 з Сербією (2:2). До слова, серед представників УЄФА Україна наразі 15-а.

Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року, Петраков – у топ-20

Рейтинг ФІФА станом на 28 листопада 2019 року

1. Бельгія – 1765

2. Франція – 1733

3. Бразилія – 1712

4. Англія – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватія – 1642

7. Португалія – 1639

8. Іспанія – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбія – 1622

…

24. Україна – 1537

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Андрія Шевченка кваліфікувалась на чемпіонат Європи 2020 року з першої сходинки, випередивши чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй – збірну Португалії – на три очки.

До слова, вже 30 листопада у Бухаресті пройде жеребкування фінальної стадії Євро-2020. Початок о 19:00 за київським часом.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт Шевченка