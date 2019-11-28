Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками – киян врятує лише диво

Мальме дотиснув Динамо (4:3) в 5-му турі ЛЄ 2019/20. Рахунок і огляд матчу Ліги Європи читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Мальме – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00. Гру транслює канал "Футбол 2". Українці підійшли до звітної зустрічі з шансом вийти у плей-офф. Для цього команді Михайличенка вистачало перемогти. Мальме ж ризикував втратити всі шанси, якщо програвав сам, а Копенгаген в іншому матчі обігрував Лугано. "Небесно-блакитні" завершили першість Швеції ще 2-го листопада, відставши від чемпіона на 1 бал. Після цього Мальме, як і Динамо, зіграв 0:0 на полі Лугано, а також здобув перемогу в кваліфікації Кубка країни.

Мальме – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

За весь сезон перша команда Ібрагімовіча в рідних стінах програла лише Юргордену (0:1) – незабитий Розенбергом пенальті коштував золота. Динамо поступилося тільки Шахтарю (1:0 в УПЛ) за останні 14 офіційних матчів. Проблема в тому, що команда Михайличенка жодного разу не провела переконливої гри в ЛЄ 2019/20. Обіграли лише Мальме, та й той на останніх хвилинах. Тож кияни випереджали шведів на 1 бал і не мали права програвати.

Мальме – Динамо – відео голів

Динамо пропустило дуже швидко. Банальна подача з кутового, Бергет, який тільки відновився від травми, пробив, Бущан потягнув, однак Бенгтссон зіграв на добиванні. Обидва центрбеки тут програли боротьбу – Кадар на другому поверсі, Шабанов дозволив замкнути дальню стійку Після гострого пасу Миколенка Буяльський міг швидко зрівнювати, але з меж штрафного пробив у воротаря. І знову Віталій котив під удар, але захисники Мальме заблокували. Динамівці розіграли стрімку атаку в кілька ходів. Циганков після пасу Буяльського навіть забив, але опинився перед тим в очевидному офсайді.

Кендзьора пустив Буяльського у прорив правим флангом, а Вербіч ударом з кількох метрів змарнував відмінний простріл Віталія. На 18-й Київ заслужено зрівняв – гості створили більше гострих моментів. Сидорчук віддав за спини захисникам, Буяльський уникнув офсайду і знову прострілив справа. Усі, здавалося, вже проскочили повз м'яч, але ліворуч забули за Миколенка. Віталій розстріляв голкіпера. Гол організували 2 найкращі гравці Динамо у плані креативу за перші 20 хвилин.

Бєсєдін класно поборовся у пресингу, але потім не отримав зручний пас від Циганкова – Віктор надто слабо покотив і дав захиснику можливість випередити Артема, який уже міг вриватися у штрафний. На 38-й Вербіч отримав дальній пас з правого флангу, однак дозволив себе заблокувати в межах воротарського. Словенець вимагав пенальті за гру рукою, суддя не погодився. Кияни не довго сумували. Кадар вирізав пас на Буяльського, Вербіч ефектно пропустив, і Віталій знайшов зовсім вільного Циганкова – ще один розстріл голкіпера.

Буяльський ще й Бєсєдіну організував момент. Артем мінімально схибив. Шалений матч видає Віталій, який встигає атакувати зі всіх напрямків. За перший тайм, в якому Динамо повністю домінувало (69% володіння, 4:10 за ударами, 0,88:2,25 за очікуваними голами), Буяльський створив 4 стовідсоткові моменти (ще один змарнував сам) партнерам і видав 2 асисти.

І знову провалює команда Михайличенка старт тайму. Розенберга, який вискочив з-за спин захисників, залишили одного – 37-річному ветеранові покотили низом зі штрафного, але ні Циганков, ні Шабанов не спромоглися заблокувати капітана господарів. Миколенко ледь не влучив шаленим ударом здалеку, а у відповідь Бущан відпустив м'яч після удару з кількох метрів. Добре, що Георгій увімкнув режим хокейного воротаря, вже лежачи руками і ногою не давши добити. Як же відпустили кияни Розенберга на дальній стійці. Маркусу ніхто не заважав замкнути простріл з лівого краю штрафного, але він пробачив Динамо.

Екдаль Ракіп дуже продуктивно вийшов на заміну. З його появою моменти посипалися на ворота киян. Шведський півзахисник знищив Сидорчука і Кендзьору банальною стіночкою з Рієксом, після чого увірвався у штрафний і розстріляв Бущана – Шабанов надто пізно висунувся на блок. Знову розірвали шведи фланг Кендзьори. Добре, що Кадар двічі поспіль встиг заблокувати. Сидорчук отримав другу жовту. Як і в першому моменті, за агресію до судді та відкидання м'яча. Це просто шок, капітан не має права так поводитися.

Після найкращого тайму Михайличенка прийшов найжахливіший? Крім Сидорчука, заробили дискваліфікацію на матч останнього туру Шабанов і Вербіч, які нині отримали по 3-й жовтій картці за сезон. Ще й Шепелєв отримав травму. Вийшов Шапаренко на 72-й. Після перерви до 77-ї жодного моменту Динамо проти 3-х у господарів, але Вербіч змінює все. Виправився Беньямін за втрачені моменти! Циганков заробив штрафний. Розенберг не дарма так довго вмовляв суддю, що там буцімто була симуляція. Віктор розкішно подав, а Вербіч коліном замкнув – 3:3!

Купку фанатів Динамо чути на весь заповнений стадіон Мальме. Українці відчайдушно підтримують своїх улюбленців. Караваєв замінив Вербіча. Від гріха подалі, адже словенець вже заробив жовту і грає досить нервово. Жахіття триває. Кадар і Шабанов дивляться один на одного, проходить передача з правого флангу, і Молінс пробачає гостей ударом з близької відстані. На 89-й Гармаш замінив Буяльського, в якого вже зводило ноги. Аж 6 хвилин додав чеський суддя Краловєц.

Караваєва виводили на удар у штрафному, але Олександр навіщось віддавав на прикритого Шапаренка, удар якого заблокували. Відразу ж пішов контрвипад Мальме. Бущан, здавалося помилився на виході, як було в Копенгагені, Кендзьора вибив з лінії, а суддя зафіксував небезпечну гру проти воротаря. Михайличенко отримав жовту картку, а шведи знову вийшли вперед на 90+6. Розенберг оформив дубль, реалізувавши пас з правого флангу. Без жодної опіки. Оце так прощання з рідним стадіоном у Маркуса!

Мальме вийшов на друге місце, набравши 8 балів. У Динамо залишається 6 очок. Тепер команді Михайличенка допоможе лише диво – Копенгаген, в якого 9 пунктів, повинен обіграти в останньому турі шведів, хоча обидві команди влаштує нічия.