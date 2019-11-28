Олександрія – Вольфсбург: післяматчева прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку від Вольфсбурга (0:1) в 5-му турі групового турніру Ліги Європи 2019/20, після якої українська команда втратила шанси на єврокубкову весну.

"Мені особисто та нашому президенту гра сподобалася. Думаю, нашим уболівальникам також. Враховуючи, які гравці є у Вольфсбурга та якщо порівняти їхню вартість з нашими – це небо і земля.

Олександрія – Вольфсбург – відео гола

Єдине, в чому ми поступилися – у досвіді та технічній майстерності. Ні тактично, ні фізично ми не поступалися, але проти їхніх високих гравців було реально важко у верховій боротьбі. Перед цим поєдинком у нас були серйозні кадрові втрати – Сітало, Довгий, Третьяков, який все ж вийшов на заміну, а також Ковалець, який травмувався вчора. Також Гліб Бухал, який проводив до цього всі матчі.

Вдячний нашим гравцям за самовіддачу. Вони по-футбольному билися до останньої секунди, намагаючись зрівняти рахунок. Мене дискваліфікували на 2 матчі в Україні за те, що я був незадоволений діями суддів у поєдинку проти Олімпіка. Добре, що мене не вилучили сьогодні, але ви бачили, що симпатії суддівської бригади були на боці нашого суперника.

Олександрія – Вольфсбург: післяматчева прес-конференція Олівера Гласнера

Президент Олександрії після гри зайшов у роздягальню та був задоволений грою команди. Він озвучив преміальні за цей поєдинок. Це дорогого коштує", – розповів Шаран на прес-конференції.

Зазначимо, що мінімальна поразка від Вольфсбурга позбавила Олександрію будь-яких шансів пробитися у плей-офф Ліги Європи. У підопічних Шарана залишилося 3 очки після 5-ти зіграних матчів – це остання позиція у групі I. Гент набрав 9 балів, Вольфсбург – 8, у Сент-Етьєна 4 пункти.

Олександрія мінімально поступилася Вольфсбургу і втратила шанси на плей-офф Ліги Європи