Руні офіційно став гравцем Дербі Каунті

Легендарний англійський нападник Вейн Руні приєднався до клубу з Чемпіоншипа Дербі Каунті.

Про те, що Руні стане гравцем Дербі Каунті, повідомлялося ще на початку листопада. Сьогодні ж клуб та гравець офіційного оголосили про перехід.

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Нагадаємо, угода з 34-річним форвардом розрахована на 18 місяців. За її умовами, Руні поєднуватиме ігрову кар'єру з роботою в тренерському штабі Дербі Каунті. З 1-го грудня Вейн розпочне курс інтенсивної фізичної підготовки.

Головний тренер Дербі Каунті Філліп Коку не приховує задоволення від цього підписання: "Це позитивно для всіх, а також для нього самого. Добре, що Руні тут, і вболівальники можуть бачити його. Він буде брати участь роботі команди, і ми можемо скористатися його досвідом".

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