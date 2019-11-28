Ліга Європи: Ференцварош Реброва втратив перемогу, Сент-Етьєн та Гент розписали нічию, ЦСКА – повз плей-офф

Відбулись поєдинки 5-го туру групового етапу Ліги Європи в групах G, H та I. Читайте звіти про матчі на Футбол 24.

Ліга Європи, 5-й тур групового етапу

Група G

Янг Бойз – Порту – 1:2

Голи: Фасснахт, 6 – Абубакар, 76, 79

Фейєнорд – Рейнджерс – 2:2

Голи: Торнстра, 33, Сіністерра, 68 – Морелос, 53, 65

Група H

Ференцварош – Еспаньйол – 2:2

Голи: Шигер, 23, Шкварка, 90+1 (пен.) – Мелендо, 31, Дардер, 90+6

Нереалізований пенальті: Ісаел, 77 (Ф)

ЦСКА – Лудогорець – 1:1

Голи: Чалов, 76 – Кешерю, 66

Група I

Сент-Етьєн – Гент – 0:0

Вилучення: Нгаду-Нгаджі, 76

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Янг Бойз відзначився швидким голом у матчі проти Порту та грав на утримання рахунку. У гостей були свої плани. У другому таймі Абубакар дублем здобув перемогу для португальців. У параленому матчі групи G Фейєнорд та Рейнджерс влаштували справжні гойдалки. Спочатку господарі вийшли вперед, але після перерви підопічні Джеррарда зуміли двома м'ячами перехилити терези на свою користь. Нідерландці не знітились та зуміли вирвати нічию, яка залишає їм шанси на єврокубкову весну.

Ференцварош та Еспаньйол обмінялись голами ще до свистка на перерву. У другій половині зустрічі підопічні Реброва мали розкішний шанс для взяття воріт, але Ісаел не зумів реалізувати пенальті. Вже у компенсований час угорці вийшли вперед, проте перед фінальним свистком гравці Еспаньйола зрівняли рахунок. ЦСКА розписав з Лудогорцем результативну нічию, яка позбавила росіян шансів на плей-офф.

Сент-Етьєн домінував протягом усього матчу з Гентом, але результату це не принесло. Роман Яремчук та компанія залишили свої ворота сухими і вже можуть починати підготовку до весняної частини Ліги Європи.

Олександрія мінімально поступилася Вольфсбуру і втратила шанси на плей-офф Ліги Європи