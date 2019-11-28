Карпати можуть припинити існування – клуб звернувся до влади Львова

Карпати звернулися з відкритим листом до мера Львова Андрія Садового та депутатів міської ради. Львівський клуб заявив, що може взагалі припинити існування.

Карпати вкотре просять місцеву владу надати клубу у довготривалу оренду на пільгових умовах земельну ділянку навколо стадіону Україна.

"Зараз питання "бути чи не бути?" як ніколи гостро стоїть перед клубом. Ще з 2006 року ФК Карпати очікує на передачу земельної ділянки навколо стадіону Україна в довготривалу оренду на пільгових умовах. Не маючи можливості вести мову про розвиток інфраструктури, а відповідно, про якісне покращення рівня клубу, Карпати припинять своє існування.

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Клуб раніше презентував стратегію розвитку, безпосередньо пов’язану з можливістю реконструкції комплексу стадіону Україна. Вона, зокрема, передбачає відповідність суворим вимогам щодо фінансового фейр-плей, коли клуби будуть зобов’язані витрачати не більше, аніж заробили. Мінімальний бюджет клубу для регулярних виступів в єврокубках складає 25-30 млн доларів на рік. При цьому походження цих коштів має бути абсолютно прозорим. За українських реалій такий бюджет клуби можуть отримати лише в один спосіб – з кишені власника, що само по собі вже суперечить вимогам УЄФА.

Незабаром депутатський корпус ЛМР матиме останній шанс врятувати Карпати від небуття – ухвалити рішення щодо передачі футбольному клубу у довгострокову пільгову оренду землі, що відноситься до майнового комплексу стадіону Україна.

Територія стадіону потрібна клубу, щоб бути незалежним і мати стабільне майбутнє для виховання наступних поколінь", – йдеться у заяві "зелено-білих".

Повний текст заяви розміщений на офіційному сайті Карпат.

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