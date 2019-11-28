Сенсаційна перемога команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

У 5-му турі Ліги Європи Астана несподівано обіграла Манчестер Юнайтед. Дивіться відео голів та огляд матчу Астана – Манчестер Юнайтед.

Команда Романа Григорчука здобула свої перші очки у поточному розіграші Ліги Європи. Казахська команда змогла обіграти англійський Манчестер Юнайтед. Щоправда, гості вийшли на сьогоднішній матч в омолодженому складі – з гравців основної обойми на полі з'явилися лише Лінгард та Шоу.

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"Червоні дияволи" відкрили рахунок вже на 10-й хвилині – Лінгард ударом з-за меж штрафного майданчика вразив нижній кут воріт господарів. Підопічні Григорчука після перерви зуміли перехопити ініціативу і на 55-й хвилині розіграли красиву комбінацію, яку влучним ударом завершив Шомко. Вже через 7 хвилин господарі вийшли вперед – Бернард зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Рукавіни з правого флангу.

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