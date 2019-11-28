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Мальме – Динамо – відео голів

22:24 432 Читать на русском
Мальме – Динамо – відео голів
Мальме – Динамо – відео голів

Мальме приймає Динамо у 5-му турі Ліги Європи. Дивіться відео голів Мальме – Динамо.

2’ Расмус Бенгтсон
 
Віталій Миколенко 18’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко

Шведи вже на другій хвилині шокували киян забитим голом, влучним ударо відзначився Расмус Бенгтсон.

Мальме – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гравці Динамо швидко прокинулись і вирівняли становище. Миколенко красивим пострілом замкнув передачу Буяльського.

Відео гола Бенгтсона:

Відео гола Миколенка:

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Мальме - Динамо Динамо Динамо Мальме Мальме
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