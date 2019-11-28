Олександрія мінімально поступилася Вольфсбургу і втратила шанси на плей-офф Ліги Європи

Олександрія поступилася Вольфсбургу в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Поєдинок Ліги Європи Олександрія – Вольфсбург розпочався о 19:55. Пряма трансляція була доступна на телеканалі Футбол 2. Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

Зі стартовим свистком команди ринулися в бій, не вдаючись до традиційної розвідки. Вже на першій хвилині Мірошниченко завдавав удару з-за меж штрафного – дуже неточно. Гості спробували відповісти навісом на Вегорста, але Паньків прочитав ситуацію і забрав м'яч. Активні дії продовжували розгортатися поблизу штрафних майданчиків – складалося враження, що середини поля для команд просто не існує.

Олександрія – Вольфсбург – відео гола

Олександрія на равах господаря більше володіла ініціативою, проте до завершального удару справу доводила рідко. "Вовки" здебільшого контратакували та намагалися накривати олександрійців з допомогою високого пресингу. На 13-й хвилині це ледь не призвело до гола. Під тиском захисники втратили м'яч. Вегорст змістився вздовж лінії штрафного та потужно пробив – Паньків парирував прямо перед собою. Мехмеді вже був готовий добити м'яч у сітку, але йому завадив Віктор. Атака другим темпом теж виглядала перспективно, проте навіс був занадто сильним – відразу двоє "вовків" не змогли дотягнутися до м'яча.

Схоже, Олександрія урок засвоїла і відразу перемістила гру на протилежну половину поля. Ковалець отримав м'яч у штрафному суперника, але не зорієнтувався – Кирило довго розвертався, потім спробував обігрувати один-в-один. Зрештою, все завершилося втратою. Згодом підопічні Володимира Шарана створили блискучий момент – Гречишкін подав зі штрафного, Дубра скинув на Шастала, якому зовсім трішки не вистачило, щоб прокинути м'яч повз голкіпера.

Дощова погода та помітно вогкий газон на Арені Львів не сприяли затяжним комбінаційним атакам. Обидві команди намагалися якомога швидше вивести когось зі своїх футболістів на ударну позицію. Відзначитися Шасталу знову завадив Кастелс, а ударам Тіссерана та Гілавогі забракло точності. Під кінець тайму темп гри трохи знизився. Вольфсбург все частіше намагався загострювати з допомогою навісів, але захист господарів не втрачав пильності – особливо варто відзначити Бабогло.

На 39-й хвилині Шаран був змушений зняти з гри Ковальця і випустити Безбородька. Кирило отримав ушкодження. Спочатку здавалося, що лікарям вдалося повернути хавбека в гру, але вже зовсім скоро він знову опинився на газоні і попросив заміну.

Піти на перерву, не пропустивши, Олександрії не вдалося. Після навісу зі штрафного Безбородько завалив у на газон Вегорста – пенальті. Виконувати удар взявся сам постраждалий. Паньків вгадав кут, але дістати м'яч не зумів – 0:1

На поле олександрійці повернулися з помітним бажанням відновити рівновагу. Брума зупинив Безбородька з порушенням правил поблизу лівого кута штрафного майданчика. Удар Гричишкіна зі штрафного заблокували. Мірошниченко намагався відразу ж додати з лету – потужно, але не точно. Тепер уже Вольфсбург зрозумів, що перевага в один м'яч занадто хитка, щоб розслаблятися. Позиційну атаку "вовків" завершував Вегорст – Бабогло вчасно зреагував і заблокував удар на межі воротарського.

Вже на 55-й хвилині Володимир Шаран кинув у бій Трет'якова, знявши Шастала, який був найбільш активним в атаці у першому таймі. Було очевидним, що керманич Олександрії не збирається просто чекати на посмішку фортуни, а буде шукати спосіб здобути позитивний результат.

У порівнянні з першою половиною матчу після перерви швидкості стали нижчими. Олександрія намагалася бути активнішою, а ближче до 65-ї хвилини взагалі притисла Вольсбург до власних воріт. Сумбурну атаку ударом в падінні через себе спробував завершити Безбородько – м'яч полетів у бік кутового прапорця. Вже за мить потужно з-за меж штрафного пробивав Гречишкін – Кастелас впорався не без проблем. Низка стандартів так і не принесла господарям дивідендів.

У відсутності бажання змінити становище команду Шарана точно не можна було звинуватити. Олександрія за першої ж нагоди бігла вперед. Щоправда, навиків побудови позиційної атаки гравцям у жовтих футболках помітно не вистачало. Багато сумбуру, непідготовлених ударів та простих помилок. На 75-й Лучкевич спробував самостійно організувати гол. Валерій, прорвався вздовж лицевої лінії, накрутивши трьох суперників, але вже у штрафному не втримав рівновагу і впав на газон – лише кутовий.

Завершення поєдинку вийшло дуже нервовим. Жодній команді не вдавалося взяти гру під свій контроль. Вболівальники очікували побачити штурм воріт гостей, але Олександрія здебільшого атакувала довгими передачами, які ставали легкою здобиччю центральних захисників Вольфсбурга. Дійшло до того, що "вовки" не цуралися відкрито затягувати час – Брума навіть отримав за це жовту картку.

Зрештою, ця поразка залишила Олександрію на останньому місці в групі. У підопічних Шарана 3 очки і вже немає навіть теоретичних шансів на плей-офф. Сьогоднішня перемога та нічия Гента і Сент-Етьєна вивели Вольфсбург із групи.