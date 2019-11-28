Олександрія – Вольфсбург – відео гола

Олександрія приймає Вальфсбург в рамках 5-го туру Ліги Європи. Дивіться відео гола на Олександрія – Вольфсбург.

Олександрія впевнено розпочала матч проти німців і навіть мала кілька нагод для взяття воріт, проте відкрили рахунок саме гості.

Олександрія – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Безбородько завалив Вегорста у своєму штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Паньків був близький, щоб дістати м'яч, але удар того ж Вегорста був дуже потужним, 0:1.

Відео гола Вегорста: