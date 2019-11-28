toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Олександрія – Вольфсбург – відео гола

20:56 1178 Читать на русском
Олександрія – Вольфсбург – відео гола
Олександрія – Вольфсбург – відео гола / Фото UEFA

Олександрія приймає Вальфсбург в рамках 5-го туру Ліги Європи. Дивіться відео гола на Олександрія – Вольфсбург.

 
Ваут Вегорст 45+1’
45+1’ Ваут Вегорст

Олександрія впевнено розпочала матч проти німців і навіть мала кілька нагод для взяття воріт, проте відкрили рахунок саме гості.

Олександрія – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Безбородько завалив Вегорста у своєму штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Паньків був близький, щоб дістати м'яч, але удар того ж Вегорста був дуже потужним, 0:1.

Відео гола Вегорста:

blog_ava
Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
11:39
32976
Теги
Ліга Європи Відеоновини Олександрія Олександрія Олександрія - Вольфсбург Вольфсбург Вольфсбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
59
хв
Шальке
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук