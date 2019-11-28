Олександрія – Вольфсбург – відео гола

Ліга Європи — 21:57 466
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Ліга Європи: Ференцварош Реброва втратив перемогу, Сент-Етьєн та Гент розписали нічию, ЦСКА – повз плей-офф
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Олександрія мінімально поступилася Вольфсбургу і втратила шанси на плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:47 1337
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Ліга Європи: Астана Григорчука сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед, Краснодар мінімально здолав БазельЛіга Європи — 19:45 3417
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"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема МілевськогоІнтерв’ю — 15:00 8969
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Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агентУкраїна — 12:10 3528