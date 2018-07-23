Головні новини футболу 22 липня: "безкомпромісне" повернення УПЛ, Озіл завершив виступи за збірну

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 липня.

УПЛ

Українська Прем'єр-ліга в неділю повернулася трьома поєдинками. Цікаво, що в жодному з них не зафіксовано нічиєї, а глядачі побачили мінімум два забиті м'ячі. Так, Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем у Запоріжжі – відео голів та огляд матчу. Натомість Олександрія на виїзді перемогла Карпати, забивши двічі в другому таймі. У столиці Львів впевнено обіграв Арсенал в битві новачків УПЛ – дивіться відео забитих м'ячів і огляд зустрічі.

Ще три поєдинки 1-го туру зіграють цього тижня. До слова, гранди – Динамо та Шахтар – проведуть свої матчі в середу.

Месут Озіл

Хавбек лондонського Арсенала Месут Озіл написав відкритий лист уболівальникам. Він став реакцією на критику за спільне фото з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Пізніше стало відомо, що півзахисник завершив виступи за збірну Німеччини. Німець турецького походження дебютував за збірну в 2009 році та став чемпіоном світу в 2014-му.

Інші топ-події

Олександр Зінченко не впевнений, що залишиться в Манчестер Сіті. Українським хавбеком цікавляться Вулверхемптон, Ньюкасл і Фулхем.

Інший представник України в АПЛ Андрій Ярмоленко, заявив що тренер Пеллегріні прагне грати у футбол, який до вподоби вінгеру.

Триває Євро-2018 серед збірних U-19. "Футбол 24" розібрався кого Україна вже шокувала на першості континету.