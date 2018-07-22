Львів впевнено обіграв Арсенал в битві новачків УПЛ

Підопічні Фабріціо Раванеллі зазнали домашньої поразки від ФК Львів в матчі першого туру української Прем'єр-ліги.

Гучні новачки УПЛ не зуміли підтвердити свої амбіції, озвучені протягом трансферного вікна. "Фактор Раванеллі" не зіграв свою роль – команда виглядала блідо та невпевнено впродовж усього матчу і поступилася заслужено і без варіантів.

Львів'яни впевнено почали поєдинок і першу чверть матчу активно насідали на ворота Арсеналу. На 27-й хвилині гості були зобов'язані відкривати рахунок, але після удару Приймака виручив Сітало та поперечина воріт киян. Втім, вже через хвилину гості заробили небезпечний штрафний, який реалізував Сергій Воронін.

Незважаючи на пропущений гол, кияни продовжили відсиджуватися в обороні, а Львів лише нарощував оберти. До перерви рахунок не змінився, проте був подвоєний вже через п'ять хвилин після паузи – це Западня пробив з меж штрафного точно у дальню дев'ятку воріт. М'яч полетів за хитромудрою траєкторією, до якої виявився зовсім не готовий Сітало.

До кінця матчу гості продовжували впевнено володіти м'ячем, лише зрідка дозволяючи супернику тікати в безуспішні атаки. Як підсумок – впевнена перемога львів'ян і три очки у їхній скарбничці. Далі буде складніше: вже в другому турі Львів зіграє проти київського Динамо, а Арсенал – проти донецького Шахтаря.

Україна, УПЛ, 1 тур.

Арсенал Київ – Львів – 0:2

Голи: Воронін, 28, Западня, 50