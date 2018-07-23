Главные новости Футбол 22 июля: "бескомпромиссное" возвращение УПЛ, Озил завершил выступления за сборную

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 июля.

УПЛ

Украинская Премьер-лига в воскресенье вернулась тремя поединками. Интересно, что ни в одном из них не зафиксировано ничьей, а зрители увидели минимум два забитых мяча. Так, Заря одержала волевую победу над Мариуполем в Запорожье – видео голов и обзор матча. Зато Александрия на выезде победила Карпаты, забив дважды во втором тайме. В столице Львов уверенно обыграл Арсенал в битве новичков УПЛ – смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.

Еще три поединка 1-го тура сыграют на этой неделе. К слову, гранды – Динамо и Шахтер – проведут свои матчи в среду.

Месут Озил

Хавбек лондонского Арсенала Месут Озил написал открытое письмо болельщикам. Он стал реакцией на критику за общее фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Позже стало известно, что полузащитник завершил выступления за сборную Германии. Немец турецкого происхождения дебютировал за сборную в 2009 году и стал чемпионом мира в 2014-м.

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Александр Зинченко не уверен, что останется в Манчестер Сити. Украинским хавбеком интересуются Вулверхэмптон, Ньюкасл и Фулхэм.

Другой представитель Украины в АПЛ Андрей Ярмоленко, заявил, что тренер Пеллегрини хочет играть в футбол, который нравится вингеру.

Продолжается Евро-2018 среди сборных U-19. "Футбол 24" разобрался кого Украина уже шокировала на первенстве континента.