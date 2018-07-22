Зінченко не впевнений, що залишиться в Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко заявив, що готовий як до відходу з клубу, так і до продовження кар'єри в команді Гвардіоли.

"Я готовий до всього. Звичайно, що я хочу грати та проводити більше часу на футбольному полі, демонструвати, чого я вартий.

Зінченко може покинути Манчестер Сіті попри те, що полетів з командою на збори

Проте побачимо, що буде далі", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що 21-річний українець може продовжити кар'єру в Фулхемі. Також в послугах Зінченка зацікавлений Вулверхемптон.

До слова, зараз Олександр перебуває на зборах з Манчестер Сіті у США. В матчі проти Борусії Д українець привіз пенальті у власні ворота.

Нагадаємо. в сезоні 2017/18 Зінченко у складі Манчестер Сіті став чемпіоном Англії, закриваючи позицію лівого захисника.