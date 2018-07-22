Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем

На гол Чурка з пенальті на старті першого тайму підопічні Юрія Вернидуба відповіли голами Гордієнка та Караваєва.

Честь відкриття чемпіонату України 2018/2019 дісталася цьогорічним представникам УПЛ у Лізі Європи – Зорі та Маріуполю. Погода у Запоріжжі, однак, не давала великої надії на динамічний футбол, адже стояла величезна спека і задуха. За першими пляшками води команди потягнулися вже через 10 хвилин гри.

Перший тайм не вразив яскравими епізодами. Зоря, здебільшого, мала напівмоменти, а Маріуполь взагалі нічого не створив – однак саме підопічні Олександра Бабича вийшли вперед. На 8-й хвилині, після подачі Зорі зі штрафного Худжамов забрав м'яч та швидко ввів його в гру, а Мишньов прийняв його та на швидкості увійшов у штрафний – там проти нього і сфолив Каменюка. Чурко підійшов до точки та впевнено реалізував 11-метровий.

Зоря мала шанс відігратись. Так, на 26-й хвилині Кочергін розігнав контратаку через центр та віддав у штрафний під удар Караваєву, але його удар гострого кута парирував Худжамов. На 37-й хвилині Караваєв отримав м'яч на дальній штанзі після рикошету та пробив з кількох метрів у штангу, хоча арбітр все одно побачив у цьому епізоді офсайд (якого не було). Зрештою, на 42-й Гордієнко пробивав головою метрів з десяти, але Худжамов спокійно забрав м'яч.

Другий тайм Зоря почала набагато краще. Підопічні Юрія Вернидуба підвищили темп гри і вже через п'ять хвилин їхня позиційна атака принесла успіх: Кочергін класно оібграв суперника в центрі поля та віддав на Караваєва, а той пройшов по флангу та навісив у штрафний на Гордієнка. Артем класно склався у повітрі та потужно пробив головою у дальній кут – 1:1!

Зоря могла забивати ще кілька м'ячів. На 55-й хвилині Кочергін після пасу Хомченовського вийшов один на один, але лайнсмен показав офсайд (який виглядав дуже сумнівно), через одну хвилину Караваєв впав у чужому штрафному в боротьбі з Демірі (пенальті не поставили), а ще через одну Громов вийшов віч-на-віч – втім, тут бригада арбітрів зафіксувала залізний офсайд. На 70-й хвилині новачок луганців Рафаель да Сілва ледь не забив першим дотиком до м'яча, отримавши передачу на дальній штанзі та пробивши повз ворота. У Маріуполя навіть натяків на такі моменти не було – лише велика кількість кутових та позиційна гра.

Зрештою, тиск Зорі призвів до забитого м'яча вже тоді, коли на це вже ніхто не сподівався. На 84-й хвилині позиційна атака Зорі, здавалося, захлинулася, і Биков вирішив скинути м'яч головою своєму голкіперу. Саме в цей момент його підчатував Караваєв, який перехопив м'яч та забив у пусті ворота – 2:1! Це був переможний м'яч.

Арбітр фінальним свистко зафіксував вольову перемогу Зорі. Таким чином, луганці набрали три очки та на найближчі кылька годин очолили турнірну таблицю УПЛ. Маріуполь зараз з нулем в графі очок знаходиться в аутсайдерах – втім, це лише перший тур.

Чемпіонат України 2018/2019, 1-й тур

Зоря – Маріуполь – 2:1

Голи: Гордієнко, 50, Караваєв, 84 – Чурко, 9 (пен)