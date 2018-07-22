Озіл написав відкритий лист через критику на його адресу після спільного фото з Ердоганом

Півзахисник збірної Німеччини Месут Озіл відреагував на критику в свою адресу за спільне фото з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Футболіст у своєму Twitter опублікував лист, в якому прокоментував спільне фото з президентом Туреччини.

"Протягом останніх декількох тижнів у мене був час проаналізувати і подумати про події, які нещодавно відбулись. Хочу поділитися своїми роздумами і почуттями про те, що сталося.

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Як і у багатьох людей, моє коріння бере свій початок більш, ніж в одній країні. І хоча я виріс в Німеччині, у моєї сім'ї є турецьке коріння. У мене два серця: одне німецьке і одне турецьке. У дитинстві моя мама навчила мене завжди поважати і ніколи не забувати те місце, звідки я. Ці цінності важливі для мене і зараз.

У травні я зустрічався з Президентом Ердоганом в Лондоні під час благодійної і освітнього події. Вперше ми зустрічалися з ним у 2010 році, після того як він разом з Ангелою Меркель дивився в Берліні матч між збірними Німеччини та Туреччини. З того часу наші шляхи часто перетиналися.

Я знаю, що наше спільне фото викликало великий резонанс в німецьких ЗМІ, і хоча деякі люди можуть звинуватити мене у брехні і обмані, це фото не мало ніяких політичних мотивів.

Як я вже говорив, моя мама ніколи не дозволяла мені забувати про свій родовід, спадщину та сімейні традиції. Для мене спільне фото з Ердоганом не несло ніякого політичного сенсу, не стосувалось виборів.

Це був прояв поваги лідеру країни моєї сім'ї. Я футболіст, а не політик, і наша зустріч не була спрямована на підтримку будь-яких поглядів. Насправді ми спілкувалися на ту ж тему, що й завжди – про футбол, адже він (Ердоган) в молодості теж був футболістом.

Німецькі ЗМІ зобразили все інакше, проте правда полягає в тому, що я не міг не зустрітися з президентом Туреччини. Це було б неповагою до моїх коренів, до моїх пращурів, які б пишалися тим, ким я став. Для мене абсолютно неважливо, хто займає пост президента. Важливо, що це – президент. Я повинен поважати владу країни.

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Це повага, яку, я впевнений, виявили і Королева Великобританії, і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, коли вони зустріли Ердогана в Лондоні. Не важливо це президент Німеччини або Туреччини, мої дії б не відрізнялися.

Я здогадуюсь, що комусь це може бути важко зрозуміти, адже в багатьох країнах політичний лідер не може розглядатися окремо від особистості. Але в моєму випадку все інакше.

Якими б не були підсумки минулих виборів, я все одно зробив би цю фотографію", – написав Озіл.

Нагадаємо, у травні цього року Месут Озіл та його партнер по національній команді Ілкай Ґюндоґан зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та зробили спільне фото.

Відзначимо, Ґюндоґан і Озіл мають турецьке коріння, проте виступають у складі збірної Німеччини.