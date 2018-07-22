Чемпіони світу і зірки для Барселони і Реала: кого Україна вже шокувала на Євро-2018 U-19

Юнацька збірна України U-19 не представлена на Чемпіонаті Європи 2018 бодай одним гравцем, якого ринок оцінює хоча б у мільйон євро. Тим солідніше виглядає досягнення команди Петракова.

Україна U-19 на Євро-2018 обіграла Францію та відігралась проти Англії. Це, звичайно, звучить і так дуже гордо. Однак ще крутіші 4 очки наших хлопців виглядають через те, що це 2 останніх переможці юнацького Чемпіонату Європи. Більше того, за 2010-і роки лише одного разу жодна з цих команд не пробилась у стадію півфіналу. Так, 2 роки тому за Францію феєрив і 5 голів забивав той самий Кіліан Мбаппе, який нині у 19 став найкращим молодим футболістом дорослого Чемпіонату світу 2018.

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Підопічні Петракова двічі як мінімум не поступились значно іменитішим одноліткам. Так, чинні чемпіони Європи і світу приїхали у Фінляндію суттєво знекровленими: народжені у 2000-му Раян Сессеньйон (25 млн євро ринкової вартості), Джейдон Санчо (15 млн євро), Філ Фоден (7 млн євро) за віком цілком підходять, але вони вже грали на подібних турнірах, а зараз перебувають в основній обоймі таких відомих команд топових ліг, як Фулхем, Борусія Д і Манчестер Сіті, тож змушені їздити у передсезонні турне саме на час проведенння Євро (до слова, терміни проведення європершості в Англії критикували власне з цієї причини).

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Однак виступи у тому ж другому англійському дивізіоні Чемпіоншипі нічим не поступаються досвіду гри в сучасній українській Прем'єр-лізі. Так само і АПЛ U-23 це вам не першість України серед дублів, яка кишить договірняками і відверто слабкими опонентами. То яких же юних зірок і маститих тренерів здивували прості українські хлопці? Давайте розбиратись.

Франція – трансферні рекордсмени і чемпіонський коуч

Французи традиційно починають сяяти у дорослих командах Ліги 1 дуже рано. Неодноразово траплялись випадки, коли ці гравці просто перестрибували на 2 молодіжні рівні вперед. Щоб ви ще краще зрозуміли, кого перемогла Україна – Франція лише раз за 9 своїх виходів у фінальну частину юнацького Євро U-19 не змогла пробитись у півфінал.

Захисник Ніцци Маланг Сарр – ласий шматочок на трансферному ринку. Центрбека, заграного у складі молодіжної збірної Франції U-21, уже оцінюють у 15 мільйонів євро і сватають у всі ці барси, реал і челсі – принаймні їхні скаути уже не дрімають. Кумедно, але саме найбільша зірка французів у матчі проти України заробив червону картку. А ще найдорожчий гравець нинішнього Євро!

Десятка французів – це Рафік Гуїтан, якого Ренн викупив у Гавра за шалені 10 мільйонів євро (навіть Лунін, якого таки не наважились видьорнути на Євро з Реала, коштував мадридцям менше). Хлопець забив "синьо-жовтим", але його команда програла. Гуїтан також відзначився голом і асистом при розгромі турків 5:0 у другому турі.

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Мікаель Кюїзонс – автор двох гольових пасів і одного гола на турнірі. Вартість 18-річного центрального хавбека вже сягає 7,5 млн євро. Недарма, адже він гравець основи не останнього клубу топової Бундесліги. У топ-12 найдорожчих футболістів Євро 2018 U-19 входять також захисник Марселя з досвідом виступів у Лізі Європи Бубакар Камара (3,5 млн) і півзахисник Лілля Бубакарі Сумаре, який відзначився асистом у зустрічі проти українців (5 млн євро).

Форварди Ліона Мізіан Маоліда та Амін Гуйрі уже дебютували на найвищому рівні в Лізі 1 та коштують по 4,5 млн євро. Останній навіть привернув увагу Реала своїми бомбардирськими подвигами на ЧС-2017 U-17. Забивши 8 голів на Мундіалі, заслужив порівняння з Мбаппе. Цього ж літа Гуйрі вийшов на 46 хвилин у матчі проти Туреччини і встиг оформити дубль. Добре, що проти нас він провів лише 15-хвилинку.

Фігура тренера також цікава. Бернар Діомед у 1990-х вигравав золото чемпіонату Франції із сенсаційним Осером, а також тріумфував на домашньому Чемпіонаті світу 1998 у компанії Зідана та інших супергероїв. Зацініть ще один аспект нашого подвигу: з екс-гравцем Ліверпуля французька молодь виграла 12 матчів, 1 раз зіграла внічию і програла лише 2, з яких один припав на гру проти українців. Річний же баланс Діомеда – 7 перемог і одна поразка від "синьо-жовтих".

Англія – когорта чемпіонів

Трево Чалоба та Дюжон Стерлінг належать Челсі, у складі якого набули досвіду виступів у Юнацькій ЛЧ та завойовували молодіжні трофеї. Вони, а також нападник Ноттінгем Форрест Бен Бреретон, якого сватають за 10 млн фунтів у Ліверпуль, вигравали Чемпіонат Європи 2017.

Чемпіонами світу 2017 у віковій категорії до 17 років ставали двоє представників команди Пола Сімпсона. Це опорник Челсі Конор Галлахер і юна надія британського футболу плеймейкер Ная Кірбі, який покинув Тоттенхем заради Крістал Пелас попри інтерес Челсі. Утім обоє наразі грають роль максимум запасних у дорослішій команді "трьох левів".

Заслуговують на увагу також результативні захисники Адам Льюїс та Джафет Танганга, які представляють Ліверпуль і Тоттенхем, що останнім часом стабільно постачають в дорослу АПЛ молодих англійських зірок, незважаючи на амбіції бути як мінімум у топ-4. Ну, і головний тренер Пол Сімпсон – він привів Англію до золота ЧС-2017 серед 20-річних (перше світове визнання після дорослого ЧС-1966), хоча на клубному рівні запам'ятався хіба що не дуже успішною роботою зі знаменитим Стівом Маклареном у Дербі Каунті.