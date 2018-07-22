Ярмоленко: Пеллегріні прагне грати у футбол, який мені подобається

Новачок Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від свого перебування у лондонському клубі.

"З кожним матчем я почуваю себе все краще, однак, мені ще потрібен час для того, щоб я зміг демонструвати свій найкращий рівень футболу.

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Ми починаємо більше комбінувати під час ігор, проте це тільки початок. Гадаю, після місяця наполеглевих тренувань та матчів наша взаємодія з партнерами по команді покращиться.

Мені подобається бути частиною Вест Хема. У нас багато хороших футболістів. Пеллегріні прагне грати в атакувальний футбол, який мені подобається.

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Я щасливий та посміхаюсь, адже я граю в футбол. Я повинен продовжувати плідно працювати на тренуваннях. Сподіваюсь, що встигну набрати відповідні кондиції до початку сезону", – цитує Ярмоленка офіційний сайт "молотобійців".