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Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

16:44 357 Читать на русском
Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу / фото із соцмереж

У поєдинку 1 туру УПЛ 2018/19 Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Маріуполь.

Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри – Чурко реалізував пенальті. Проте в другому таймі луганці завдяки голам Гордієнка та Караваєва схилили шальки терезів на свою користь.

Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем

Чемпіонат України 2018/2019, 1-й тур

Зоря – Маріуполь – 2:1

Голи: Гордієнко, 50, Караваєв, 84 – Чурко, 9 (пен)

Джерело: 2+2
Україна1 тур

Зоря - Маріуполь: Неділя 22 липня 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
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Зоря - Маріуполь Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Відеоновини
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