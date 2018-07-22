Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У поєдинку 1 туру УПЛ 2018/19 Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Маріуполь.

Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри – Чурко реалізував пенальті. Проте в другому таймі луганці завдяки голам Гордієнка та Караваєва схилили шальки терезів на свою користь.

Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем

Чемпіонат України 2018/2019, 1-й тур

Зоря – Маріуполь – 2:1

Голи: Гордієнко, 50, Караваєв, 84 – Чурко, 9 (пен)