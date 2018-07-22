Олександрія на виїзді перемогла Карпати

Олександрія на стадіоні "Україна" в досить рівній грі 1 туру УПЛ перемогла Карпати завдяки двом голам у другому таймі.

Перший тайм матчу у Львові не вразив вболівальників. Карпати та Олександрія непогано рухалися, однак нічого неймовірного при цьому не демонстрували – дивував хіба що Карраскаль, який неочікувано проводив дуже посередній матч. На 45 хвилин припало лише два дійсно гольові моменти: на 14-й Кучинський не дав себе переграти після виходу Сітала віч-на-віч, а на 26-й Швед метрів з 25-ти пробив під поперечину – Паньків парирував. Всі інші моменти були занадто простими та негострими.

Другий тайм вийшов цікавішим. Моменти почалися вже з перших хвилин, коли Мірошниченку довелося виносити м'яч зі стрічки воріт. Карпати зосередилися на дальніх ударах, адже вільних зон на чужій половині поля було обмаль. Особливо на цій ниві старався Вербний, який на 51-й хвилині пробив з дистанції слабенько, а на 58-й зарядив метрів з 35-ти в дальній кут – Паньків врятував.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Володимир Шаран на 60-х хвилинах провів фатальну для Карпат серію замін – випустив на поле Задераку та Пономаря. Перший міг забити майже відразу, однак його удар у дальній кут після проходу через центр парирував гокіпер Карпат Кучинський. На 70-й хвилині Голодюк привіз штрафний, після якого Олександрія заробила кутовий – а вже з нього гості й відкрили рахунок. Це Андрій Цуріков отримав скидання зі штрафного та пробив з його лінії у правий кут – 0:1!

Карпати пішли вперед, однак потрапили в полон – на 78-й Пономар отримав передачу в штрафному та опинився прямо перед Кучинським! Перший удар голкіпер парирував, однак олександрійці зберегли м'яч. Пономар прийняв передачу з правого флангу і з другого разу пробив воротаря – 0:2! Карпати після цього так і не оговтались – фінальний свисток зафіксував поразку львів'ян.

Таким чином, Олександрія переграла Карпати на виїзді, очоливши турнірну таблицю. В її активі 3 очки та +2 у графі різниці м'ячів. Позаду олександрійців йде Зоря, а Карпати наразі опускаються на останнє місце. Втім це лише перші матчі стартового туру.

Чемпіонат України 2018/2019, 1-й тур

Карпати – Олександрія – 0:2

Голи: Цуріков, 71, Пономар, 78