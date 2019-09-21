Головні новини футболу 20 вересня: список збірної України на матчі з Литвою і Португалією, падіння в рейтингу УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 вересня.

Україна

Стартував 8-й тур УПЛ. СК Дніпро-1 переміг Карпати завдяки дублю Владислава Супряги. Крім того, як стало відомо, Карпати переглядають брата Мохаммеда Кадірі, який виступає за Динамо.

Андрій Шевченко оголосив список гравців збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Олексій Михайличенко міг покинути Динамо після невдач у стартових матчах.

Єврокубки

Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА та опустилася на 10 місце.

"Футбол 24" дізнався думку експерта, який підсумував виступи наших представників у єврокубках. Також ми зібрали реакцію соцмереж на важку перемогу Динамо над Мальме – вболівальники використали навіть ікони.

УЄФА назвав команду тижня в Лізі Європи.

Інші головні події

Роман Зозуля виправданий – Альбасете успішно оскаржив покарання українського форварда.

"Футбол 24" підготував анонс топ-матчів євровікенду – там буде на що подивитися.