Карпати переглядають брата Кадірі

З приходом нового тренерського штабу в Карпатах очікують на кадрове поповнення гравцями.

Півзахисник Мохаммед Саммед перебуває на перегляді у львівських Карпатах, повідомили в ефірі програми Футбол NEWS.

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20-річний ганець є рідним братом півзахисника Динамо Абдули Мохаммеда Кадірі. Останнім клубом Саммеда був турецький Істанбулспор. Зараз він перебуває у статусі вільного агента. За даними порталу Тransfermarkt, гравець оцінюється у 25 тисяч євро.

Після 7-ми турів чемпіонату України Карпати перебувають 8-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 8 очок.

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