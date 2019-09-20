Шевченко оголосив список гравців збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі складом на вирішальні матчі відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Андрій Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Вальядолід).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі — Шахтар Донецьк), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораєс (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі — Динамо Київ), Віктор Коваленко (Шахтар Донецьк), Роман Безус (Гент, Бельгія), Євген Шахов (Лечче, Італія).

Головний тренер не виключає, що хтось із гравців може бути довикликаний або переведений із резервного списку до основного. Національна команда розпочне збір 7 жовтня у Харкові.