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Главные новости футбола 20 сентября: список сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией, падение в рейтинге УЕФА

07:00 157 Читати українською
Главные новости футбола 20 сентября: список сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией, падение в рейтинге УЕФА
Шевченко назвал список игроков на матч Украина – Португалия

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 сентября.

Украина

Стартовал 8-й тур УПЛ. СК Днепр-1 победил Карпаты благодаря дублю Владислава Супряги. Кроме того, как стало известно, Карпаты просматривают брата Мохаммеда Кадири, который выступает за Динамо.

Андрей Шевченко объявил список игроков сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Алексей Михайличенко мог покинуть Динамо после неудач в стартовых матчах.

Еврокубки

Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА и опустилась на 10 место.

"Футбол 24" узнал мнение эксперта, который подытожил выступления наших представителей в еврокубках. Также мы собрали реакцию соцсетей на трудную победу Динамо над Мальме – болельщики использовали даже иконы.

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы.

Другие главные события

Роман Зозуля оправдан – Альбасете успешно обжаловал наказание украинского форварда.

"Футбол 24" подготовил анонс топ-матчей евроуикенда – там будет на что посмотреть.

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