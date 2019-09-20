Кривдники росіян і домінація британських клубів – збірна тижня в Лізі Європи

Став відомий список одинадцяти найкращих гравців за підсумками першого туру Ліги Європи 2019/20.

УЄФА у офіційному твіттері Ліги Європи опублікував символічну збірну стартового туру.

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Основою цієї команди стали представники британських клубів: Арсенал (3 гравці), Манчестер Юнайтед (1) та Рейнджерс (1). До них приєдналися гравці, які вчорашнього вечора познущалися над представниками чемпіонату Росії – двоє з Лудогорця (перемога над ЦСКА 5:1) і один з Базеля (розгром Краснодара 5:0). Також по одному гравцеві делегували Рома, Партизан і братиславський Слован.

Нагадаємо, матчі другого туру Ліги Європи відбудуться за два тижні – 3 жовтня.

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