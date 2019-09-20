На межі виклику швидкої для Михайличенка, йому знайшли заміну або Цілющі ікони: соцмережі про матчі Динамо й Олександрії

Лише київське Динамо постояло за Україну в єврокубках. Ліга Європи стартувала для команди Михайличенка першою перемогою за 7 матчів. Олександрія ж програла у Вольфсбургу. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на матчі українців у ЛЄ 2019/20

Динамо дотиснуло Мальме. Віталій Буяльський виявився єдиним киянином, хто здатен влучати у ворота, реалізувавши свою третю спробу. З травмою Кадірі у грі команди Михайличенка побільшало організованості та поменшало суєти. Не дивно, що Сидорчук став гравцем матчу за версією Instat. Саме Сергій замінив Момо і зіграв аж ніяк не гірше за ганця, відзначають у соцмережах. Олександрія не реалізувала свої шанси. Вольфсбург скористався помилкою Паньківа, команда Шарана уникнула розгрому, хоча за деяких умов могла претендувати на більше.

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Якби бронзовий призер УПЛ 2019/20 реалізовував свої шанси так само вбивчо, як "вовки" (господарі миттєво забили за хиткого рахунку 2:1, створивши свій найгостріший момент, а гості змарнували шанс зрівняти в першому таймі), результат міг бути інший. Про це свідчить і мапа очікуваних голів. Олександрія награла на 0,81 xG, а Вольфсбург – лише на 1,27 з низькою імовірністю забити у всіх випадках, крім одного. Тішить, що на реалізацію чи провали в обороні команді Шарані нема чого нарікати. Матч було програно завдяки двом неймовірним ударам суперника далеко не з вбивчої відстані.

Дебютний гол Олександрії на групових етапах єврокубків не викликав особливої реакції трибун, але це було красиво.

Коментатор Вадим Скічко захоплюється розіграшем першої гольової атаки Вольфсбурга. А вболівальники розчаровані, що шоста команда Німечини била третю українську, особливо не напружуючись.

Третья команда Украины без шансов вылетает от Шестой? Команды Германии. ВОЛЬСБУРГ особо и не напрягался — Фигляр (@feglyar) September 20, 2019

Крім того, залетів черговий камінець в город Кадара ("улюбленця" журналістів) і його відомого захисника, блогера Смолового.

Телеведучий Євген Зінченко критикує Жерсона, називаючи його гру "фігнею", а фани у відпоідь пропонують... примусово продавати Динамо катарцям.

треба вносити законопроект про примусовий продаж динамо катарцям — m'jasnyk (@mjasnyk) September 19, 2019

"Паніка Паньківа" – голкіпер, якого викликають у збірну України, не має права пропускати такі голи в дебютному єврокубковому матчі подібного рівня.

паніка Паньківа — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) September 19, 2019

Михайло Смоловой провів флеш-моб з іконами, на яких зображений... Олександр Хацкевич. Допомогло! Блогер радіє травмі Кадірі, завдяки якій ми знову побачили середню лінію, яка може приносити результат. Зарядив цілющу ікону запис матчу проти Львова, в якому Буяльський також феєрив і забив навіть на гол більше. Ну, і відзначає дивну реакцію судді на неоднозначну взаємодію Шабанова і Бойка – захисник віддав пас ногою, а рефері пошкодував і не призначив небезпечний вільний удар.

Також Смоловой натякає, що наступного разу використає зображення Лужного та Шацьких на іконах заради переконливіших перемог і більшої кількості забитих м'ячів.

Віктор Вацко вважає, що Сергій Сидорчук – один з найбільш недооцінених гравців Динамо, який знову провів сильний матч. Однак традиційно знайшлося немало вболівальників, яких гра опорника киян не влаштовує.

Нарешті хтось про це написав) В нього робота з м‘ячем і мислення як в топ-гравця насправді. — Impulsive Jones (@Impulsive24) September 19, 2019

Оптимізму Вацка не поділяють його підписники.

3-я команда Швеции. На том уровне, что показало Динамо, могла сыграть Заря или Александрия или Десна — Vova Krylenko (@vovakrylenko) September 20, 2019

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков записав свій відеоблог, який резонно анонсував словами. що без продовження буде зовсім сумно. І так, Австрія готова випередити Україну вже найближчим часом.

https://t.co/KXOOtbCAOU



Собственно, я всё сказал. С победой! Но без продолжения будет тоскливо, тем более австрийцы подпирают в таблице коэффициентов УЕФА — Artem Frankov (@frankov11) September 19, 2019

Журналіст обережно оцінює перемогу над "таким собі суперником" і закликає дочекатися як мінімум недільного матчу проти Ворскли.

Я був на трибуні і мені здавалось що Кендзьора відіграв сильно, Кадар і Шабанов на рівні, Шепелєв додав центру півзахисту думки, Родрігеш старався, але загалом толку було чуть. Не забили б гол - то оцінки були б зовсім інші, здивований оцінкам Whoscored — Serg Baida (@fcserg) September 20, 2019

"Слуга народу" Жан Беленюк знову затягнув фаната Шахтаря Олега Верняєва на футбол. Тут же і вболівалник Динамо з "95 кварталу".

Фанати Динамо відчули неабияке полегшення.

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький відзначає велику старанність гравців, але позитивних моментів мало: "На Олексія Михайличенка весь матч було боляче дивитися. Особливо важко йому дався забитий м'яч і подальший фінальний свисток. Але потрібно йому ще трохи потерпіти, поки не прийде нормальний німецький тренер. Віктор Скрипник, наприклад".

Коментатор Руслан Свірін наголошує, наскільки гравців і тренерів Динамо дратувала критика весь останній місяць, яку нарешті зупинив Буяльський.

Динамо звикли останній місяць "полоскати". Це дратувало гравців і тренерів. Але шість матчів ніхто не міг сказати досить - забити переможного м'яча. І він знайшовся. З сьомої спроби (даруйте, у сьомому матчі). Буяльський зупинив критику, а команда зможе розділити радість з фанами pic.twitter.com/ONQeZbW94e — Ruslan Svirin (@Sribnok) September 19, 2019

Динамо, до слова, заслужено переграло Мальме саме з мінімальним рахунком. За показником xG кияни награли на півтора очікуваного гола, а шведи – лише на 0,41, а жоден момент гостей не можна назвати хоча б 20-відсотковим.

Агент В'ячеслав Заховайло залишився незадоволеним якістю гри, не випромінює оптимізм, але "результат на табло. Слава Богу, що не довелося викликати швидку для Михайличенка". Менеджер сподівається на краще і вподобайкою висловив згоду зі словами, що все налагодиться з приходом нових тренера і спортивного директора.

Фанат Чорноморця дивується напівпорожнім трибунам у Вольфсбургу (лише трохи більше як 10 тисяч глядачів), а також акцентує на титульному спонсорі Олександрії і немалому десантові вболівальників українського клубу.

Артур Валерко звертає увагу на те, що улюбленці Хацкевича знали камінь з душі Михайличенка, на якого "було тяжко дивитися".

Який же камінь зняли з душі Шепелєв з Буяльським! На Михайличенка тяжко було дивитися під час цієї гри #DYNMAL #UEL — Artur Valerko (@ArchieValerko) September 19, 2019

Англомовні вболівальники пропонують ставити на Попова і Бурду як "єдиних хороших центрбеків" команди. Сидорчука називають українським Хендерсоном, але його "якостей недостатньо", як і Бєсєдіна.

Burda and Popov are the only good CB we have (I also rate Zambrano but I doubt he will be at Dynamo next season). Sydorchuk is a decent squad player but not good enough to be 1st choice let alone Captain, he's like the Ukrainian Henderson. Besedin also not good enough. — Кіиg (@Oleg__74) September 19, 2019

Запитують, чому Михайличенко продовжує ігнорувати "природженого бомбардира" Франа Соля, який коштував 5 млн євро (насправді 3,5). Є версія, що наставника не задовольняють швидкісні показники іспанця, але шукати логіку в діях тренерів Динамо – невдячна справа.

That just says it all. Mykhaylychenko’s judgement has not shown any positive results thus far



Sol cost €5 mil & impressed in his 1st few performances & looks like a natural goalscorer. Hence why he isn’t chosen ofc. Because nothing logical about Dynamo’s coaching reasoning — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 19, 2019

Аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь порівнює статистику Динамо часів Хацкевича та Михайличенка у сезоні 2019/20. Зараз кияни частіше б'ють, але раніше були влучнішими. Кількість флангових пасів зросла ледь не втричі, а ось з набраними очками біда – попередник впевнено лідирує, хоч і не вражає відсотком.

Колишній форвард киян Адмір Мехмеді нашкодив Олександрії своїм геніальним голом. Вболівальники відзначають, що гравець з такою майстерністю виявився непотрібним Динамо часів Блохіна-тренера.

Поки далеко не гранди принижували Росію в єврокубках, наша ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА ускладнилася – з 3-х клубів очки набрало лише Динамо. Олександрії і Шахтарю треба виправлятися, інакше потрапити у груповий етап ЛЧ чи ЛЄ незабаром буде важче.

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