На межі виклику швидкої для Михайличенка, йому знайшли заміну або Цілющі ікони: соцмережі про матчі Динамо й Олександрії

Лише київське Динамо постояло за Україну в єврокубках. Ліга Європи стартувала для команди Михайличенка першою перемогою за 7 матчів. Олександрія ж програла у Вольфсбургу. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на матчі українців у ЛЄ 2019/20
Динамо дотиснуло Мальме. Віталій Буяльський виявився єдиним киянином, хто здатен влучати у ворота, реалізувавши свою третю спробу. З травмою Кадірі у грі команди Михайличенка побільшало організованості та поменшало суєти. Не дивно, що Сидорчук став гравцем матчу за версією Instat. Саме Сергій замінив Момо і зіграв аж ніяк не гірше за ганця, відзначають у соцмережах. Олександрія не реалізувала свої шанси. Вольфсбург скористався помилкою Паньківа, команда Шарана уникнула розгрому, хоча за деяких умов могла претендувати на більше.
Динамо – Мальме: Жерсон страждає, Михайличенко ридає, а Циганков демонструє неймовірну жертовність, найкращий – захисник
Якби бронзовий призер УПЛ 2019/20 реалізовував свої шанси так само вбивчо, як "вовки" (господарі миттєво забили за хиткого рахунку 2:1, створивши свій найгостріший момент, а гості змарнували шанс зрівняти в першому таймі), результат міг бути інший. Про це свідчить і мапа очікуваних голів. Олександрія награла на 0,81 xG, а Вольфсбург – лише на 1,27 з низькою імовірністю забити у всіх випадках, крім одного. Тішить, що на реалізацію чи провали в обороні команді Шарані нема чого нарікати. Матч було програно завдяки двом неймовірним ударам суперника далеко не з вбивчої відстані.
Дебютний гол Олександрії на групових етапах єврокубків не викликав особливої реакції трибун, але це було красиво.
Коментатор Вадим Скічко захоплюється розіграшем першої гольової атаки Вольфсбурга. А вболівальники розчаровані, що шоста команда Німечини била третю українську, особливо не напружуючись.
Крім того, залетів черговий камінець в город Кадара ("улюбленця" журналістів) і його відомого захисника, блогера Смолового.
Телеведучий Євген Зінченко критикує Жерсона, називаючи його гру "фігнею", а фани у відпоідь пропонують... примусово продавати Динамо катарцям.
"Паніка Паньківа" – голкіпер, якого викликають у збірну України, не має права пропускати такі голи в дебютному єврокубковому матчі подібного рівня.
Михайло Смоловой провів флеш-моб з іконами, на яких зображений... Олександр Хацкевич. Допомогло! Блогер радіє травмі Кадірі, завдяки якій ми знову побачили середню лінію, яка може приносити результат. Зарядив цілющу ікону запис матчу проти Львова, в якому Буяльський також феєрив і забив навіть на гол більше. Ну, і відзначає дивну реакцію судді на неоднозначну взаємодію Шабанова і Бойка – захисник віддав пас ногою, а рефері пошкодував і не призначив небезпечний вільний удар.
Також Смоловой натякає, що наступного разу використає зображення Лужного та Шацьких на іконах заради переконливіших перемог і більшої кількості забитих м'ячів.
Віктор Вацко вважає, що Сергій Сидорчук – один з найбільш недооцінених гравців Динамо, який знову провів сильний матч. Однак традиційно знайшлося немало вболівальників, яких гра опорника киян не влаштовує.
Оптимізму Вацка не поділяють його підписники.
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков записав свій відеоблог, який резонно анонсував словами. що без продовження буде зовсім сумно. І так, Австрія готова випередити Україну вже найближчим часом.
Журналіст обережно оцінює перемогу над "таким собі суперником" і закликає дочекатися як мінімум недільного матчу проти Ворскли.
"Слуга народу" Жан Беленюк знову затягнув фаната Шахтаря Олега Верняєва на футбол. Тут же і вболівалник Динамо з "95 кварталу".
Фанати Динамо відчули неабияке полегшення.
Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький відзначає велику старанність гравців, але позитивних моментів мало: "На Олексія Михайличенка весь матч було боляче дивитися. Особливо важко йому дався забитий м'яч і подальший фінальний свисток. Але потрібно йому ще трохи потерпіти, поки не прийде нормальний німецький тренер. Віктор Скрипник, наприклад".
Коментатор Руслан Свірін наголошує, наскільки гравців і тренерів Динамо дратувала критика весь останній місяць, яку нарешті зупинив Буяльський.
Динамо, до слова, заслужено переграло Мальме саме з мінімальним рахунком. За показником xG кияни награли на півтора очікуваного гола, а шведи – лише на 0,41, а жоден момент гостей не можна назвати хоча б 20-відсотковим.
Агент В'ячеслав Заховайло залишився незадоволеним якістю гри, не випромінює оптимізм, але "результат на табло. Слава Богу, що не довелося викликати швидку для Михайличенка". Менеджер сподівається на краще і вподобайкою висловив згоду зі словами, що все налагодиться з приходом нових тренера і спортивного директора.
Фанат Чорноморця дивується напівпорожнім трибунам у Вольфсбургу (лише трохи більше як 10 тисяч глядачів), а також акцентує на титульному спонсорі Олександрії і немалому десантові вболівальників українського клубу.
Артур Валерко звертає увагу на те, що улюбленці Хацкевича знали камінь з душі Михайличенка, на якого "було тяжко дивитися".
Англомовні вболівальники пропонують ставити на Попова і Бурду як "єдиних хороших центрбеків" команди. Сидорчука називають українським Хендерсоном, але його "якостей недостатньо", як і Бєсєдіна.
Запитують, чому Михайличенко продовжує ігнорувати "природженого бомбардира" Франа Соля, який коштував 5 млн євро (насправді 3,5). Є версія, що наставника не задовольняють швидкісні показники іспанця, але шукати логіку в діях тренерів Динамо – невдячна справа.
Аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь порівнює статистику Динамо часів Хацкевича та Михайличенка у сезоні 2019/20. Зараз кияни частіше б'ють, але раніше були влучнішими. Кількість флангових пасів зросла ледь не втричі, а ось з набраними очками біда – попередник впевнено лідирує, хоч і не вражає відсотком.
Колишній форвард киян Адмір Мехмеді нашкодив Олександрії своїм геніальним голом. Вболівальники відзначають, що гравець з такою майстерністю виявився непотрібним Динамо часів Блохіна-тренера.
Поки далеко не гранди принижували Росію в єврокубках, наша ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА ускладнилася – з 3-х клубів очки набрало лише Динамо. Олександрії і Шахтарю треба виправлятися, інакше потрапити у груповий етап ЛЧ чи ЛЄ незабаром буде важче.
"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиції