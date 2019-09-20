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Михайличенко міг покинути Динамо після двох стартових нічиїх, – Бурбас

16:25 412 Читать на русском
Михайличенко міг покинути Динамо після двох стартових нічиїх, – Бурбас
Олексій Михайличенко / фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко міг покинути клуб вже після двох невдалих результатів на чолі команди.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Тішусь за Михайличенка. Він заслужив на перемогу своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра.

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Тренер отримав її від президента у скрутний момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Суркіс не прийняв її, сказавши продовжувати", – поділився Бурбас у своєму твіттері.

Нагадаємо, вчора Динамо мінімально перемогло Мальме (1:0) та здобуло першу перемогу під керівництвом Михайличенка. До цього кияни не могли перемогти у 6 поспіль матчах після відходу Хацкевича.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Мальме Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Ігор Бурбас
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