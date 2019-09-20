Михайличенко міг покинути Динамо після двох стартових нічиїх, – Бурбас

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко міг покинути клуб вже після двох невдалих результатів на чолі команди.

"Тішусь за Михайличенка. Він заслужив на перемогу своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра.

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Тренер отримав її від президента у скрутний момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Суркіс не прийняв її, сказавши продовжувати", – поділився Бурбас у своєму твіттері.

Нагадаємо, вчора Динамо мінімально перемогло Мальме (1:0) та здобуло першу перемогу під керівництвом Михайличенка. До цього кияни не могли перемогти у 6 поспіль матчах після відходу Хацкевича.

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