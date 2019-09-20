СК Дніпро-1 вдома впевнено переміг Карпати

В рамках матчу-відкриття 8-го туру УПЛ Карпати зазнали виїзної поразки у Дніпрі.

Стартові 20 хвилин першого тайму зустрічі пройшли під гаслом футболу без центру поля. Обидві команди вилітали у швидкі атаки й намагалися довести їх до логічного завершення – і виходило гостро! Вже на 3-й хвилині зустрічі Понде вистрілив по воротах метрів з 23-х, відправивши м'яч в притірку з дальньою стійкою, а на 5-й Супряга відповів ударом низом з правого краю штрафного в руки Підківці. Після цього пройшло кілька хвилин без реальної гостроти, але на високих швидкостях в обидві сторони.

На 12-й хвилині Сафронов святкував взяття воріт Карпат, замкнувши подачу з правого флангу точним ударом в правий нижній кут, однак гол скасували через офсайд. "Леви" відповіли "дуплетом": спочатку Дубінчак прорвався у штрафний, пробивши в ліву дев'ятку, а потім Халль вистрілив з правого краю карного майданчика під ближню стійку – в обох випадках господарів врятував Юрчук. Підопічні Дмитра Михайленка не залишалися у боргу, на 18-й хвилині організувавши момент із замиканням кросу у виконанні Назаренка метрів з шести – повз ворота! На 22-й же кутовий дніпровців призвів до пожежі та неточного удару Логінова з мінімальної відстані. Карпати ж мали дальній постріл Понде, але вийшло зависоко.

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Карпати хоч і вибігали у контратаки, але це було пов'язано з індивідуальними діями; Дніпро-1 же йшов уперед системно, через злагоджені рухи й продумані комбінації. Одна з них на 27-й хвилині сталася в районі штрафного й завершилась голом Супряги – Владислав скористався відскоком і з розвороту пробив у дальній кут. На 30-й же подвоїти перевагу господарів міг Чичиков, але м'яч після його удару метрів з 22-х відправився точно у руки Підківці. Крім того, на 37-й хвилині постріл Когута з центру карного майданчика після рикошету від Мартінса заблокував Ковтун (можливо, рукою), однак наприкінці першого тайму Логінов ледь не зробив гостям подарунок, зрізавши флангову подачу у власні ворота – м'яч просвистів над поперечиною.

Наскільки шикарним був перший тайм, настільки ж жахливим був початок другого. Команди скотилися до позиційної боротьби на невисоких швидкостях, зовсім не створюючи моментів. Єдиний небезпечний епізод у стартові 20 хвилин створили Карпати, та й той виявився випадковим: Діогу змістився з лівого флангу на лінію штрафного й спробував пробити, але м'яч зрикошетив точно на правий край карного майданчика під удар Мартінсу – той пробив, а Юрчук парирував. От і всі "родзинки".

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На 60-х хвилинах побільшало фолів – арбітр Денис Шурман в цей період видав аж три жовті картки. Ймовірно, це дещо розізлило команди. Першими прокинулись Карпати, які на 67-й хвилині провели класну флангову атаку з подачею Дубінчака точно на голову Понде – Крістіан пробив головою, запустивши м'яч прямісінько над поперечиною. СК Дніпро-1 же відповів на 70-й, несподівано для всіх заробивши пенальті після навісу зі штрафного – Ковтун необережно поборовся за відскок, порушивши правила. Супряга з "точки" був влучним. 2:0.

Карпати великими силами пішли уперед, але нічого гострішого за низку перехоплених дніпровцями кросів "зелено-білим" створити ніяк не вдавалося. СК Дніпро-1 же на 77-й хвилині був близьким до третього голу: після подачі з кутового Батагов головою пробив у дальній кут, але Халль виніс м'яч із лінії воріт. Карпати моментально вибігли у контратаку 2-в-2, в завершенні якої метрів з 20-ти потужно пробив Діогу – м'яч зрикошетив від захисника й влучив у поперечину! Ще за хвилину на полі сталася сутичка, спровокована грубим підкатом Понде. Денис Шурман мав виписувати Крістіану червону картку, але обмежився попередженнями.

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Ендшпіль поєдинку виявився доволі цікавим. СК Дніпро-1 намагався підловити суперника на контратаці, що ледь не вдалося на 87-й хвилині після прострілу Назаренка на дальню стійку – Булеці до замикання не вистачило півсекунди. Карпати ж намагалися врятуватися: так, на 86-й з лівого краю штрафного пробив Діогу, а на 89-й з протилежної частини карного майданчика вистрілив Понде – в обох випадках м'яч спіймав Юрчук. Зрештою, забити бодай один гол львів'янам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу господарів.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 11 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Карпати, маючи в активі лише 8 залікових балів, опустилися на дев'яту сходинку.

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