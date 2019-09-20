Зозуля – виправданий: Альбасете успішно оскаржив жовту картку українця

Керівництво Сегунди переглянуло судівське рішення щодо нападника Альбасете Романа Зозулі.

В поєдинку 6-го туру Сегунди Альбасете на виїзді мінімально переграв Уеску (1:0).

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Роман Зозуля отримав жовту картку на 24-й хвилині матчу. Арбітр зустрічі пояснив, що показав попередження українцю за 4 попередні фоли (на 6-й, 21-й, 23-й і 24-й хвилинах).

Альбасете вирішив оскаржити рішення рефері, акцентуючи увагу, що на двох епізодах порушували правила саме проти Романа. Сегунда задовольнила апеляцію, та відмінила покарання 29-річному нападнику.

Після 6-ти турів Сегунди Альбасете перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 9 очок.

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