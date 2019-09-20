Україна втратила одну сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Останні виступи українських клубів на євроарені не надто позитивно вплинули на рейтинг УЄФА.

За підсумками минулого тижня Україна не змогла втримати 9-ту сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА та опустилась на 10-те місце.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Непереконливими виступами наших команд у європейських турнірах скористалися нідерландці, які випередили Україну та забрали 9-ту сходинку собі. Зараз сумарний бал України становить – 31,100, Нідерланди – 31,350. Продовжує очолювати таблицю Іспанія, в доробку яких 87,712 балів.

Нагадаємо, в поточному сезоні на євроарені представляють три команди – Шахтар (ЛЧ), Динамо (ЛЄ), Олександрія (ЛЄ). У стартових поєдинках групового етапу "гірники" та підопічні Шарана поступились Манчестер Сіті та Вольфсбургу відповідно. Динамо мінімально обіграло Мальме.

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