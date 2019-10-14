Головні новини футболу 13 жовтня: ще 2 збірні вийшли на Євро-2020, Україна готується до Португалії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 жовтня.
Україна – Португалія
14 жовтня збірна України на НСК Олімпійський зіграє проти Португалїі. Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції зізнався, що наша команда гратиме лише на перемогу, хоча і нічия виводить Україну на чемпіонат Європи.
Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш заявив, що завдання його команди – здобути 3 очки в Києві. Крім того, тренер чемпіонів Європи вважає, що Андрій Ярмоленко є найнебезпечнішим гравцем у складі "синьо-жовтих".
Також обидві команди провели тренування на НСК Олімпійський. "Футбол 24" з'ясував думку португальських ЗМІ стосовно вирішального для України поєдинку.
Євро-2020
Список учасників чемпіонату Європи поповнився ще двома збірними. До Бельгії та Італії приєдналися Росія та Польща, які здобули чергові перемоги. Могла достроково кваліфікуватися на Євро і Хорватія, але віце-чемпіони світу втратили очки в Уельсі.
Німеччина в меншості розгромила аутсайдера, а Беньямін Вербіч провалив матч проти Австрії – динамівець став найгіршим у поєдинку.
Не обійшлося без скандалу – в Угорщині арбітр подарував 2 очки господарям, скасувавши чистий гол збірної Азербайджану в компенсований до другого тайму час.
Інші головні події
Динамо розгромило Чайку в контрольному матчі. Кияни здолали команду Другої ліги з рахунком 3:0.
Андрій Лунін може повернутися в Реал вже взимку. Втім, в Мадриді українець не затримається – його планують відправити в оренду в інший клуб.
Неймар отримав травму в матчі збірної Бразилії та провів на полі лише 11 хвилин.