Головні новини футболу 13 жовтня: ще 2 збірні вийшли на Євро-2020, Україна готується до Португалії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 жовтня.

Україна – Португалія

14 жовтня збірна України на НСК Олімпійський зіграє проти Португалїі. Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції зізнався, що наша команда гратиме лише на перемогу, хоча і нічия виводить Україну на чемпіонат Європи.

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш заявив, що завдання його команди – здобути 3 очки в Києві. Крім того, тренер чемпіонів Європи вважає, що Андрій Ярмоленко є найнебезпечнішим гравцем у складі "синьо-жовтих".

Також обидві команди провели тренування на НСК Олімпійський. "Футбол 24" з'ясував думку португальських ЗМІ стосовно вирішального для України поєдинку.

Євро-2020

Список учасників чемпіонату Європи поповнився ще двома збірними. До Бельгії та Італії приєдналися Росія та Польща, які здобули чергові перемоги. Могла достроково кваліфікуватися на Євро і Хорватія, але віце-чемпіони світу втратили очки в Уельсі.

Німеччина в меншості розгромила аутсайдера, а Беньямін Вербіч провалив матч проти Австрії – динамівець став найгіршим у поєдинку.

Не обійшлося без скандалу – в Угорщині арбітр подарував 2 очки господарям, скасувавши чистий гол збірної Азербайджану в компенсований до другого тайму час.

Інші головні події

Динамо розгромило Чайку в контрольному матчі. Кияни здолали команду Другої ліги з рахунком 3:0.

Андрій Лунін може повернутися в Реал вже взимку. Втім, в Мадриді українець не затримається – його планують відправити в оренду в інший клуб.

Неймар отримав травму в матчі збірної Бразилії та провів на полі лише 11 хвилин.