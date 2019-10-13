Неймар травмувався в товариській грі за збірну Бразилії

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар зазнав чергової травми. Зірковий бразилець передчасно покинув поле в товариському матчі між збірними Бразилії та Нігерії.

27-річний футболіст вийшов у стартовому складі, але був замінений вже на 12-й хвилині матчу. Покидаючи поле, Неймар тримався за задню поверхню стегна. Замість нього на полі з'явився півзахисник Баварії Філіппе Коутінью.

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Нагадаємо, бразилець майже повністю пропустив другу половину минулого сезону через травму, якої він зазнав у матчі чемпіонату Франції проти марсельського Олімпіка.

Зазначимо, що у цьому сезоні в активі Неймара 4 голи у 5 матчах Ліги 1, турнірну таблицю якої очолює ПСЖ.

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