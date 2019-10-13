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Суддівське свавілля у відеоогляді матчу Угорщина – Азербайджан – 1:0

13 жовтня 23:31 531 Читать на русском
Суддівське свавілля у відеоогляді матчу Угорщина – Азербайджан – 1:0
Угорщина – Азербайджан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

 Матч відбору на Євро-2020 між Угорщиною та Азербайджаном завершився скандалом імені головного арбітра зустрічі Денніса Хіглера.

 

Команди не змогли показати видовищний футбол, обмежившись єдиним голом у виконанні захисника угорців Міхая Корхута.

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Матч спокійно підходив до свого логічного завершення, однак вже у компенсований час стався справжній вибух. Азербайджанці розіграли чітку комбінацію після подачі зі штрафного і вже хотіли вітати Бахлула Мустафазаде з голом. Однак голландський арбітр Денніс Хіглер вирішив зіпсувати свято гостям.

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Рефері разом зі своїм асистентами вирішив, що центрбек Азербайджану заніс м'яч у ворота рукою, але телеповтор чітко показує помилковість такого вердикту. ВАР на матчах відбору Євро-2020 не працює, а тому провал суддівської бригади позбавив азербайджанців заслуженого очка – поразка 0:1. Постраждалі ще довго намагалися щось довести Хіглеру, однак той не збирався змінювати свого рішення та ще й покарав трьох гравців Азербайджану жовтими картками за суперечки.

Епічний фейл рефері на 08:08:

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Євро-2020 Угорщина Угорщина Арбітри Відеоновини Угорщина - Азербайджан Азербайджан Азербайджан
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