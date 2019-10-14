Главные новости футбола 13 октября: еще 2 сборные вышли на Евро-2020, Украина готовится к Португалии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 октября.
Украина – Португалия
14 октября сборная Украины на НСК Олимпийский сыграет против Португалии. Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции признался, что наша команда будет играть только на победу, хотя и ничья выводит Украину на чемпионат Европы.
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что задача его команды – добыть 3 очка в Киеве. Кроме того, тренер чемпионов Европы считает, что Андрей Ярмоленко является самым опасным игроком в составе "сине-желтых".
Также обе команды провели тренировку на НСК Олимпийский. "Футбол 24" выяснил мнение португальских СМИ о решающем для Украины поединке.
Евро-2020
Список участников чемпионата Европы пополнился еще двумя сборными. К Бельгии и Италии присоединились Россия и Польша, которые одержали очередные победы. Могла досрочно квалифицироваться на Евро и Хорватия, но вице-чемпионы мира потеряли очки в Уэльсе.
Германия в меньшинстве разгромила аутсайдера, а Беньямин Вербич провалил матч против Австрии – динамовец стал худшим в поединке.
Не обошлось без скандала – в Венгрии арбитр подарил 2 очка хозяевам, отменив чистый гол сборной Азербайджана в компенсированное ко второму тайму время.
Другие главные события
Динамо разгромило Чайку в контрольном матче. Киевляне победили команду Второй лиги со счетом 3:0.
Андрей Лунин может вернуться в Реал уже зимой. Впрочем, в Мадриде украинец не задержится – его планируют отправить в аренду в другой клуб.
Неймар получил травму в матче сборной Бразилии и провел на поле лишь 11 минут.