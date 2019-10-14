Главные новости футбола 13 октября: еще 2 сборные вышли на Евро-2020, Украина готовится к Португалии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 октября.

Украина – Португалия

14 октября сборная Украины на НСК Олимпийский сыграет против Португалии. Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции признался, что наша команда будет играть только на победу, хотя и ничья выводит Украину на чемпионат Европы.

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что задача его команды – добыть 3 очка в Киеве. Кроме того, тренер чемпионов Европы считает, что Андрей Ярмоленко является самым опасным игроком в составе "сине-желтых".

Также обе команды провели тренировку на НСК Олимпийский. "Футбол 24" выяснил мнение португальских СМИ о решающем для Украины поединке.

Евро-2020

Список участников чемпионата Европы пополнился еще двумя сборными. К Бельгии и Италии присоединились Россия и Польша, которые одержали очередные победы. Могла досрочно квалифицироваться на Евро и Хорватия, но вице-чемпионы мира потеряли очки в Уэльсе.

Германия в меньшинстве разгромила аутсайдера, а Беньямин Вербич провалил матч против Австрии – динамовец стал худшим в поединке.

Не обошлось без скандала – в Венгрии арбитр подарил 2 очка хозяевам, отменив чистый гол сборной Азербайджана в компенсированное ко второму тайму время.

Другие главные события

Динамо разгромило Чайку в контрольном матче. Киевляне победили команду Второй лиги со счетом 3:0.

Андрей Лунин может вернуться в Реал уже зимой. Впрочем, в Мадриде украинец не задержится – его планируют отправить в аренду в другой клуб.

Неймар получил травму в матче сборной Бразилии и провел на поле лишь 11 минут.