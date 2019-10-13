Україна – Португалія: піренейські ЗМІ побоюються наших, відзначають Шахтар та прогнозують дивовижний подвиг Роналду

"Футбол 24" поспілкувався з журналістом португальського ЗМІ напередодні поєдинку Кріштіану Роналду та компанії проти збірної України.

Нагадаємо, поєдинок відбору Євро-2020 Україна – Португалія стартує 14 жовтня о 21:45 на НСК Олімпійський у Києві. "Синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 16 очок у 6-ти зіграних матчах. Португалія зіграла на гру менше і відстає на 5 пунктів.

Представники португальських медіа оптимістично оцінюють шанси своєї команди у протистоянні з Україною. При цьому їхні надії покладені не лише на Кріштіану Роналду – головну зірку чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй.

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"Португалія поважає збірну України, тому що вони дуже добре грають. У команди Шевченка було багато гарних моментів останнім часом. У нас вважають, що Португалія та Україна вийдуть на Євро-2020 з цієї групи.

Але ми хочемо посісти перше місце. Тому що ми – чемпіони Європи, і у нас є амбіції стати найкращими. Але в нас чудово розуміють, що це буде дуже складна гра. В складі України є багато хороших футболістів, зокрема, з донецького Шахтаря, який тренує португальський тренер. Тому португальці чудово знають вашу збірну.

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Роналду забиває завжди. Він хоче стати найкращим бомбардиром в історії збірних. Попереду у нього ще багато років, щоб зробити це. Якщо він заб'є Україні, то це буде 700-ий гол в його кар'єрі (певні джерела вказують, що Кріштіану вже забив ювілейний гол, хоча за іншими даними саме наступний його м'яч стане 700-м – прим. "Футбол 24").

Всі прекрасно знають його можливості. Кріштіану зараз перебуває у хорошій формі. Він забивав Люксембургу, а перед цим 4 рази відзначався у воротах Литви. В Ювентусі на старті сезону він забиває трішки менше, але це гравець, який завжди приїжджає мотивованим у збірну. Звісно, що ми покладаємо великі сподівання на цього гравця, адже це наша головна зірка.

Але Португалія і крім Роналду має у своєму складі багато висококласних футболістів з провідних команд Європи – таких як Бернарду Сілва, Жоау Феліш. Тому ця команда знає, що таке грати на великому стадіоні при заповнених трибунах. Португалія має величезний досвід. Роналду – найкращий, але я повторюсь, що крім нього є багато інших зірок", – заявив журналіст 11-го каналу Португалії Філіп Гонсалвеш в коментарі "Футбол 24".

Розмовляв Володимир Лесько

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