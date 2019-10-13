Євро-2020, кваліфікація: Бельгія здолала Казахстан та інші результати (LIVE)

Розпочався 8-й тур відбору на чемпіонат Європи-2020. Зокрема, пройшли поєдинки у групах С, Е, G та I.
Євро-2020, кваліфікація
Група I
Казахстан – Бельгія – 0:2
Голи: Батшуаї, 21, Меньє, 53
Кіпр – Росія (початок о 19:00)
Шотландія – Сан-Маріно (початок о 19:00)
Група С
Білорусь – Нідерланди (початок о 19:00)
Естонія – Німеччина (початок о 21:45)
Група Е
Угорщина – Азербайджан (початок о 19:00)
Уельс – Хорватія (початок о 21:45)
Група G
Польща – Північна Македонія (початок о 21:45)
Словенія – Австрія (початок о 21:45)
У групі I Бельгія, яка вже вийшла у фінальну частину Євро-2020, легко обіграла Казахстан. Рахунок в першому таймі відкрив Батшуаї, замкнувши простріл Прата. В другій половині гри рахунок після пасу Едена Азара подвоїв Меньє – цей гол став останнім у матчі.
Бельгія набрала максимальні 24 очки та продовжує впевнено лідирувати. Казахстан із 7-ма пунктами залишився на 4-й сходинці.
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