Євро-2020, кваліфікація: Бельгія здолала Казахстан та інші результати (LIVE)

Розпочався 8-й тур відбору на чемпіонат Європи-2020. Зокрема, пройшли поєдинки у групах С, Е, G та I.

Євро-2020, кваліфікація

Група I

Казахстан – Бельгія – 0:2

Голи: Батшуаї, 21, Меньє, 53

Кіпр – Росія (початок о 19:00)

Шотландія – Сан-Маріно (початок о 19:00)

Група С

Білорусь – Нідерланди (початок о 19:00)

Естонія – Німеччина (початок о 21:45)

Група Е

Угорщина – Азербайджан (початок о 19:00)

Уельс – Хорватія (початок о 21:45)

Група G

Польща – Північна Македонія (початок о 21:45)

Словенія – Австрія (початок о 21:45)

У групі I Бельгія, яка вже вийшла у фінальну частину Євро-2020, легко обіграла Казахстан. Рахунок в першому таймі відкрив Батшуаї, замкнувши простріл Прата. В другій половині гри рахунок після пасу Едена Азара подвоїв Меньє – цей гол став останнім у матчі.

Бельгія набрала максимальні 24 очки та продовжує впевнено лідирувати. Казахстан із 7-ма пунктами залишився на 4-й сходинці.

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