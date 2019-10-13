Динамо на класі розгромило Чайку – активний Де Пена, ефективність Бєсєдіна та "чорний день" Соля

Київське Динамо у товариському поєдинку здобуло перемогу над друголіговою Чайкою. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Чайка – 3:0

Голи: Де Пена, 14, Бєсєдін, 43, Андрієвський, 63

Товариський матч Динамо – Чайка розпочався о 15:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція була доступна у цій новині на "Футбол 24".

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Скориставшись перервою на матчі національних збірних у відборі на Євро-2020, Динамо вирішило провести товариський поєдинок. Вже вдруге команда під керівництвом Олексія Михайличенка зустрілася з клубом Другої ліги. На початку вересня суперником "синьо-жовтих" став херсонський Кристал, в якому кияни здобули нищівну перемогу, вперше вигравши після звільнення Олександра Хацкевича.

Наразі Динамо покращило своє становище у турнірній таблиці УПЛ – після десяти турів команда набрала 20 очок та поділяє з Олександрією другу сходинку. Натомість Чайка у 13-и матчах Другої ліги перемогла лише двічі і наразі посідає 8-е місце у Групі А.

Зі старту звітного поєдинку Динамо забрало м'яч під свій контроль і притисло Чайку поблизу її штрафного майданчика. Активнішим був лівий фланг киян, звідки Сідклей та Де Пена намаглися подачами знайти когось зі свої нападників. Першу нагоду відзначитися мав Бєсєдін, але удар Артема з далеку поцілив прямо у голкіпера.

Коли вже почало здаватися, що Динамо не знає, що робити із перенасиченим захистом суперника, Андрієвський, який розпочав поєдинок з капітанською пов'язкою, закинув м'яч у штрафний на Де Пену, де уругваєць не дав йому опуститися і розстріляв ворота Шкарбана – 1:0. Згодом кияни могли забити вдруге, але Бєсєдін змарнував перспективний простріл Сідклея.

Після пропущеного гола Чайка заграла сміливіше. Гравці у жовтих футболках почали частіше вибігати в контратаки і навіть зуміли кілька разів потривожити Бущана. Зрештою, саме один із таких контрвипадів став фатальним для гостей. Кадірі відібрав м'яч, відпасував на лівий фланг, звідки Бєсєдіна довгим пасом вивели віч-на-віч зі Шкарбаном, а нападник реалізував момент, збільшивши перевагу своєї команди вже перед свистком на перерву.

На другий тайм наставник Чайки випустив фактично інший склад. Але Динамо продовжувало контролювати ситуацію на полі. Найактивнішими в атаці продовжували бути Де Пена та Бєсєдін. Фран Соль мав кілька перспективних нагод, але ударам іспанця забракло точності.

Розгромним рахунок став на 63-й хвилині. Де Пена втік в контратаку ліивм флангом і викотив м'яч під удар Андрієвському, який ударом з-за меж штрафного влучив ближню дев'ятку.

Чайки на полі фактично не було видно. Динамо тримало м'яч, а після втрат завдяки пресингу майже відразу повертало його собі. Колектив Другої ліги абсолютно нічого не міг протиставити своїм суперникам. Дуже хотів відзначитися Соль, під кінець матчу Фран все частіше намагався самотужки вирішувати долю епізодів, іноді навіть ігноруючи партнерів, які перебували у більш вигідних позиціях. Були помітні старання іспанця впродовж усього поєдинку, але фортуна була не на його боці.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу команди Олексія Михайличенка, яка не зазнала у звітному матчі жодних проблем.