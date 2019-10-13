Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії поспілкувався з журналістами перед матчем з Україною в рамках восьмого туру кваліфікації на Євро-2020.

"Завтра зустрінуться дві високотехнічні збірні з якісними футболістами. Потрібно відзначити роботу головного тренера України Андрія Шевченка, а також той факт, що в них грають багато футболістів донецького Шахтаря, які прекрасно себе зарекомендували. Вболівальники побачать поєдинок рівних суперників однакового рівня.

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Чи влаштує нас нічия з Україною? Говорити про нічию недоречно. Обидві команди намагатимуться виграти та вирішити таким чином свої турнірні завдання. Матч буде дуже напруженим, це однозначно.

Завдання збірної Португалії – перемогти в Києві. Вже після цього будемо дивитися на турнірну ситуацію. Не варто забувати про Сербію, яка ще має реальні шанси кваліфікуватися на турнір. Ще достатньо матчів, тому не варто їх скидати з рахунків.

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Не хотілося б по-особливому виділяти завтрашній матч. Футболісти повинні однаково відповідально ставитися до всіх матчів відбору, однаково готуватися до всіх поєдинків. Але повторюю, що Португалія повинна завтра перемогти.

Кого виділити серед суперників? Всі гравці збірної України перебувають у належній формі. Хочу виділити Ярмоленка. Готуємося до сюрпризів від Шевченка, подивимося, хто вийде на поле в складі господарів.

Як зустріла Україна? Мені подобається Київ, з радістю знову відвідаю це місто", – розповів Сантуш на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, завтра на НСК Олімпійський збірна України прийматиме збірну Португалії. Матч відбудеться о 21:45 за київським часом.

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