Уельс вдома розписав нічию з Хорватією – "картаті" втратили можливість оформити достроковий вихід на Євро-2020

В рамках 8-го туру відбору до Євро-2020 збірні Уельсу та Хорватії поділили очки (1:1).

Матч розпочався за високої динаміки гри та з непоганими моментами. Хорватія одразу встановила контроль над м'ячем (в першу третину першого тайму він становив 81%) й почала загострювати з 6-ї хвилини, коли з дистанції вистрілив Брекало. Цей удар виявився дуже неточним, але вже на 9-й Йосіп організував гол, підхопивши м'яч у центрі й змістившись з лівого флангу в штрафний. Перегравши на дриблінгу одного футболіста, з-під другого він віддав передачу по лінії на Петковіча; Бруно ж скинув м'яч вправо на Влашіча, а Нікола вистрілив у лівий нижній кут – від стійки "круглий" влетів у сітку! 0:1!

Уельс ще на за хвилину до цього міг заробити пенальті після прориву Джеймса, але його падінню арбітр не повірив. На пропущений гол валлійці зуміли відповісти дальнім ударом Бейла на 11-й хвилині (точно в руки Ліваковічу), однак у наступній атаці вони ледь не отримали другий м'яч у свої ворота – це Перішич опинився прямо перед голкіпером та замкнув подачу з лівого флангу під дальню стійку. Хеннесі парирував.

Здавалося, що матч продовжить розвиток у тому ж характері, однак в наступні 30 хвилин на полі нічого не відбувалося. Взагалі. Були лише неточні кроси, безхитрісний удар Бейла зі штрафного у стінку, заблокований дальній постріл Петковіча, кілька грубих фолів та дві жовті картки для центрбеків збірної Хорватії – обидва пропустять наступний матч.Нічого не віщувало голів, але вже у компенсований час Уельс несподівано відігрався зусиллями Бейла: Гарет обігрався з Девісом перед штрафним, а потім відкрився на лівому краю, отримав передачу, обійшов Ловрена та пробив у дальній кут – 1:1!

Щоправда, перед гольовою передачею валлійці грубо зрізали Ковачіча, але арбітр не помітив фолу. Матео ж дісталося так сильно, що він навіть не вийшов на другий тайм. За свою втрату хорвати відігралися вже за кільканадцять секунд по перерві, зламавши Ампаду.

На старті другого тайму Уельс заграв цікавіше. Особливої гостроти це не додало, але, по-перше, Хорватія взагалі нічого не створювала, а по-друге – забити валлійці могли. Єдиний момент у перші 25 хвилин створили саме вони: Джеймс увірвався на лівий край штрафного, хитнув Ловрена та пробив з гострого кута, а Ліваковіч парирував перед собою – втім, він встиг зафіксувати м'яч у руках перед добиванням Мура! На 61-й також був епізод з вриванням Бейла в карний майданчик та підніжкою Віди, але Гарет не впав, а Куйперс не свиснув. "Картаті" мали лише хорошу атаку на 65-й хвилині з гострим прострілом Перішича, але його ніхто не замкнув.

Поступово команди почали розкриватися. Зокрема, хорвати провели кілька підходів до штрафного, а на 72-й хвилині Єдвай ударом зовнішньою стороною стопи метрів з 20-ти ледь не закрутив м'яч у дальню дев'ятку – той пролетів трохи вище воріт. Уельс відповів пострілом Бейла з дистанції на 74-й, але на шляху "круглого" опинився Мур. Також команди обмінялися кількома цікавими контратаками без завершення, але вже з другої половини 70-х хвилин гра знову скотилася до позиційної боротьби.

Ендшпіль поєдинку нічим небезпечним не відзначився. Хорватія, схоже, цілком погоджувалася з нічийним рахунком, хоча перемога виводила б "картатих" на Євро-2020 вже сьогодні. До завершення основного часу на полі стався лише один напівмомент з обіграшем Конора та Тайлера Робертса у штрафному, але останній замість передачі на загострення чи удару розгубився й втратив м'яч. В цьому ж епізоді травмувався Модріч.

Внаслідок великої кількості зупинок у грі арбітр Бйорн Куйперс додав аж вісім хвилин до основного часу, але жодного моменту за цей час футболісти так і не створили. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Хорватія набрала 14 очок і залишилась на першому місці групи Е, однак відрив від другої сходинки становить всього два залікових бали. Третьою йде Словаччина, яка відстала всього на чотири пункти, але при цьому має матч у запасі – це очний поєдинок з "картатими" в наступному турі. Уельс залишився на четвертій позиції, маючи в активі лише 8 очок.