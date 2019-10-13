Лунін може повернутися в Реал і взимку піти в нову оренду – Бетіс зацікавлений у послугах українця

Голкіпер Андрій Лунін може незабаром завершити свій невдалий вояж у Вальядолід. Реал готовий підшукати українцю нову команду, в якій він отримає більше ігрового часу.

Бетіс готовий взимку запросити до себе воротаря збірної України, інформує GOL Digital.

Лунін цього літа перебрався у Вальядолід на правах річної оренди, однак головний тренер команди Серхіо Гонсалес не дав новачку жодного шансу, хоча основний страж воріт Жорді Масіп припускався помилок. Реал, який володіє правами на Андрія, невдоволений таким перебігом подій і може повернути гравця вже взимку. Крім того, до екс-голкіпера Зорі вже проявляє інтерес Бетіс.

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"Огірки" продали свого основного воротаря Пау Лопеса в Рому, але так і не знайшли йому гідної заміни. У цьому сезоні саме Бетіс пропустив найбільше голів у чемпіонаті Іспанії, що натякає на не надто якісну гру від захисників команди і голкіпера – Жоеля Роблеса. Його дублер Дані Мартін також не вразив, вийшовши у матчі проти Барселони і пропустивши п'ять м'ячів. Всі ці фактори можуть призвести до того, що Бетіс отримає нового воротаря вже взимку, і саме Лунін є одним з головних претендентів.

Нагадаємо, що минулий сезон 20-річний українець провів також в оренді – в активі голкіпера 5 матчів за Леганес в Прімері 2018/19.

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