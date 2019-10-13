toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Лунін може повернутися в Реал і взимку піти в нову оренду – Бетіс зацікавлений у послугах українця

17:42 1136 Читать на русском
Лунін може повернутися в Реал і взимку піти в нову оренду – Бетіс зацікавлений у послугах українця
Андрій Лунін / Фото УАФ

Голкіпер Андрій Лунін може незабаром завершити свій невдалий вояж у Вальядолід. Реал готовий підшукати українцю нову команду, в якій він отримає більше ігрового часу.

Бетіс готовий взимку запросити до себе воротаря збірної України, інформує GOL Digital.

Лунін цього літа перебрався у Вальядолід на правах річної оренди, однак головний тренер команди Серхіо Гонсалес не дав новачку жодного шансу, хоча основний страж воріт Жорді Масіп припускався помилок. Реал, який володіє правами на Андрія, невдоволений таким перебігом подій і може повернути гравця вже взимку. Крім того, до екс-голкіпера Зорі вже проявляє інтерес Бетіс.

"Лунін просто не був гравцем Барселони": конкурент українця неймовірно зганьбився – тренер мовчить, а фани бунтують

"Огірки" продали свого основного воротаря Пау Лопеса в Рому, але так і не знайшли йому гідної заміни. У цьому сезоні саме Бетіс пропустив найбільше голів у чемпіонаті Іспанії, що натякає на не надто якісну гру від захисників команди і голкіпера – Жоеля Роблеса. Його дублер Дані Мартін також не вразив, вийшовши у матчі проти Барселони і пропустивши п'ять м'ячів. Всі ці фактори можуть призвести до того, що Бетіс отримає нового воротаря вже взимку, і саме Лунін є одним з головних претендентів.

Нагадаємо, що минулий сезон 20-річний українець провів також в оренді – в активі голкіпера 5 матчів за Леганес в Прімері 2018/19.

Лунін дебютує за Вальядолід, перебуваючи у таборі збірної України: дикий фейл іспанської преси з сенсаційним інсайдом

blog_ava
Норвегія розписала нічию з Іспанією: "вікінги" карають за зверхність, легендарний Рамос і шикарна гра Кінга та Едегора
02:11
3583
Теги
Головне Трансфери Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Вальядолід Вальядолід Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
24
хв
Словенія
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук