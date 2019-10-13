Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів перед матчем з Португалією в рамках восьмого туру кваліфікації на Євро-2020.

"Коли протистоїш чемпіонам Європи, переможцям Ліги націй – це велика можливість. У них в розпорядженні є один з найкращих футболістів світу. Для нас дуже важливо провести матч у своєму стилі. Ми граємо вдома, при повних трибунах. Однозначно постараємося зіграти в нашу гру. Не думаю, що хтось з суперників завтра гратиме на нічию. Від київської публіки чекаю тільки підтримки. Протягом всіх 90 хвилин.

Гравці готуються на серйозний матч з серйозним суперником. Все залежатиме від футболістів обох команд. Наші виконавці приїжджають у збірну, викладаються, тренуються. Не будемо враховувати якісь нюанси. Грати через два дні на третій важко всім. Для цього у матчі з Литвою були проведені заміни. Не виключено, що завтра вийдуть інші гравці. Миколенко готується до поєдинку, він у цілковитому порядку.

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Для всіх українців Покрова – це велике свято. Будемо раді, якщо військові та колишні полонені будуть присутні на матчі. Я дуже щасливий, що їх запросили, ставлюся до них з повною повагою. Але для нас це, в першу чергу, матч кваліфікації до Євро-2020, ми не гратимемо якось по-іншому.

Я захоплююся Кріштіану Роналду, його прекрасною формою, його виступами. Він робить свято футболу в кожному місті лише своїм приїздом. Завтра буде вдвічі приємніше кожному з наших футболістів вийти проти такого майстра. Найважливіше у грі проти Роналду – не дати йому простору. Коли він наближається до штрафного майданчика, треба обмежувати його рух, закрити можливість реалізувати його швидкість.

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Якщо подивитися, з якими командами португальці грали у цьому році: спершу складні, потім простіші. Як і у нас. Тому їхній гольовий доробок поступово збільшувався, це логічно, нічого дивного.

Протягом останніх 2-3 років Україна видала сильний прогрес. Для нас дуже важливо грати проти топових збірних. Якщо переможемо Португалію – це крок вперед для України, адже ми вийдемо на Євро. Дуже хочемо показати хорошу гру, але головне – здобути результат", – розказав Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, завтра, 14 жовтня, на НСК Олімпійський збірна України прийматиме збірну Португалії. Матч відбудеться о 21:45 за київським часом.

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