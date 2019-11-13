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Україна – Естонія: в Запоріжжі очікується аншлаг

18:08 483 Читать на русском
Україна – Естонія: в Запоріжжі очікується аншлаг
Вболівальники збірної України / Фото Укрінформ

Директор запорізького стадіону Славутич-Арена Максим Лупашко розповів про ситуацію з квитками на спаринг Україна – Естонія.

 

"Очікуємо аншлаг. Ажіотаж є, квитки продаємо вже досить давно.

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Давно у нас не було такого на стадіоні, коли шукають квиток зайвий. Це дуже позитивні моменти для мене як керівника стадіону. Розумію, що буде більше роботи, турбот. Але коли повний стадіон – це приємно всім", – сказав Лупашко в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, 14 листопада українці проведуть спаринг проти Естонії, а через три дні зіграють із сербами в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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blog_ava
Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
16:30
6002
Теги
Збірна України Україна Україна Україна - Естонія Славутич-Арена
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