Сербія проведе найближчий матч без глядачів – УЄФА відхилив апеляцію суперника збірної України

Збірна Сербії не змогла оскаржити рішення УЄФА щодо проведення матчу відбору Євро-2020 проти Люксембургу без вболівальників на трибунах.

Покарання балканців за поведінку їхніх фанатів на попередньому матчі євровідбору залишається чинним, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Вболівальники сербів "відзначилися" порушеннями на вересневому матчі проти Португалії (2:4). Тоді на адресу гравців піренейської команди з трибун лунали расистські образи, також на стадіоні активно використовували піротехніку. Футбольний союз Сербії не уникнув і штрафу – 33 тисячі євро.

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Нагадаємо, Сербія проведе обидва останні матчі відбору на Євро-2020 у рідних стінах – проти Люксембургу (14 листопада) та України (17 листопада).