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Давід Вілья оголосив про завершення кар'єри

09:31 1147 Читать на русском
Давід Вілья оголосив про завершення кар'єри
Давід Вілья / Sports Illustrated

Легендарний іспанський форвард Давід Вілья повісить бутси на цвях по завершенні поточного сезону в Японії.

"Після 19 років професіональної кар'єри я вирішив піти з футболу в кінці цього сезону. Дякую всім командам, тренерам і товаришам по команді, які дозволили мені насолоджуватися кар'єрою мрії. Дякую моїй родині, яка завжди була поруч, щоб підтримати мене.

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Моєю метою буде закінчити кар'єру, вигравши Кубок імператора з Віссел Кобе 1 січня. Після цього я продовжу насолоджуватися футболом через усі проекти, які ми зараз розробляємо з групою DV7. Дякую вам за всю любов", – написав Вілья в твіттері.

Зазначимо, що Віссел Кобе залишилося провести три матчі в чемпіонаті Японії і зіграти в півфіналі Кубка імператора. У разі виходу до фіналу, останній матч в кар'єрі Вільї відбудеться 1 січня 2020 року.

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Іспанія Іспанія Іспанія Віссел Кобе Віссел Кобе Давід Вілья Давід Вілья
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